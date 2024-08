Filtran audio donde Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, le desea la muerte a Silvia Pinal: “Estaría genial”

Inicialmente, Mayela expresó que no sabe por qué razón su ex pareja realizó la prueba genética (Foto: Instagram)

Mayela Laguna se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de audios controversiales en los que expresó deseos de muerte hacia la actriz Silvia Pinal. Publicados por el programa Chisme No Like!, estos audios revelaron además que Laguna dudaba acerca de la paternidad de su hijo, el pequeño Apolo, de casi cinco años.

Actualmente, Laguna enfrenta un proceso penal contra Luis Enrique Guzmán, quien hace al rededor de un año desconoció ser el padre de Apolo. Las dudas surgieron cuando, durante una pelea, Laguna afirmó que otro hombre sería el verdadero progenitor del menor, según contó el hermano de Alejandra Guzmán a la prensa.

Según Laguna, los problemas con Guzmán habían iniciado mucho antes y él solo buscó un pretexto para desentenderse de sus responsabilidades con el niño.

El resultado de los exámenes de ADN se dará a conocer a principios de septiembre Crédito: @mayela_laguna, @laria_22, IG)

Por su parte, este lunes y martes se realizaron pruebas de ADN para determinar la paternidad de Luis Enrique Guzmán.

En los audios difundidos, Laguna expresó que deseaba la muerte de Pinal para que Guzmán no asistiera a la audiencia, lo que, según ella, la beneficiaría en el caso legal.

En una conversación con una amiga, que, según declaró, la traicionó al vender la información, dijo: “Yo lo que sé es que la señora Pinal ahorita está bien enferma. Estaría genial que se muriera el día de la prueba”.

“Yo juré que la señora se iba a morir el día de la prueba o un día antes, siempre lo he pensado. De ahí ya me salvaría porque si no llega yo gano”, externó ante una una interlocutora anónima.

Apolo vivió sus primeros años como integrante de la familia Pinal (Instagram: @luisenriquegp)

La respuesta de Luis Enrique Guzmán a los audios filtrados de Mayela Laguna

La publicación de estos audios provocó una respuesta inmediata de Luis Enrique Guzmán, quien no dudó en criticar a su ex pareja. “Las cosas de quien vienen, si una persona tiene ese tipo de valores… ahora sí que qué güey yo por haberme juntado con ella”, declaró.

Guzmán también expresó su arrepentimiento por haber permitido que una persona que describió como “tóxica” entrara en su vida y la de sus hijas.

“Eso me da vergüenza y me arrepiento mucho de haber dejado entrar a esa persona tóxica. Ni siquiera me imaginé el daño que nos querría hacer y todavía nos quiere hacer y seguir haciendo”

La vida privada de Luis Enrique no ha estado exenta de las polémicas y controversias con sus hijos y relaciones amorosas. Foto: Jovani Pérez

A pesar de negar ser el padre biológico de Apolo ‘N’, Guzmán mostró su disposición de seguir apoyando al niño como su “padrino”. Enfatizó que lo único importante es el bienestar del menor y que tiene la intención de asistirlo para que no quede desamparado y solo.

“El único que sufre realmente es el niño, pero bueno, yo tengo toda la voluntad de ser su padrino y de ayudarlo y asistirlo, que no se quede desamparado y solo”, externó.