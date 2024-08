Joven pide corte “aesthetic” y termina pareciéndose a Ángela Aguilar: “traigo look fan de su relación”

El creador de contenido compartió los resultados de su cambio de look

Alejandro Farinna, bloguero, estilista y maquillista, se volvió viral luego de que presumió a sus seguidores su nuevo cambio de look. El joven mismo se dio cuenta de que el corte de cabello lo hacía ver muy parecido a Ángela Aguilar, una de las figuras de la música regional más importantes del momento y de las que más ha dado de qué hablar en los últimos meses.

El creador de contenido confesó que quería hacerse un corte de peinado más juvenil, y que terminó igualito a Ángela Aguilar. Entre risas, Alejandro explicó:

“Oigan me iba a cortar el cabello para cerrar ciclos, dije ‘a ver cómo me voy a ver’, me iba a hacer un corte muy aesthetic, como mis sobrinos, como se lo andan cortando ahorita, y yo sólo puedo decir: ‘porque soy tu novia, Christian”.

El joven compartió entre risas el resultado de su cambio de look crédito: Fb/FarinnaAlejandro

El influencer confesó que se dio cuenta de su parecido a la esposa de Christian Nodal luego de que subiera una foto en sus redes sociales y sus seguidores comenzaran a escribirle. No es la primera vez que confunden al maquillista con famosos, pues él mismo explicó: “Antes me decían mucho que me parecía a Tania Rincón, siempre me decían que me parecía a ella, ahora que traía la barba me decían que me parecía a uno de los Temerarios”.

Y confesó: “No lo puedo creer, ando alucinado, es que sí me parezco tantito, oigan. Hace ratito hice un en vivo y hay como ciertas poses en las que me parezco más, aguas porque traigo corte de ‘fan de su relación’. Me voy a meter a revisar sus perfiles. Si les pongo fan de su relación yo no sé “.

Y es que la frase de “fan de su relación” se convirtió en todo un meme después de que seguidores de Cazzu descubrieran que la hija de Pepe Aguilar le escribía dichas palabras en sus fotos junto a Christian Nodal, cuando aún seguían juntos.

La exitosa carrera de Ángela Aguilar

Hija del célebre cantante Pepe Aguilar y nieta de la legendaria artista Flor Silvestre, Ángela proviene de una dinastía de artistas que han dejado una profunda huella en la música mexicana.

Desde joven, Ángela mostró un talento innato para el canto. Su primer álbum de estudio, Nueva Tradición (2012), fue un proyecto colaborativo con su hermano Leonardo Aguilar. Sin embargo, fue con el lanzamiento de Primero Soy Mexicana en 2018 cuando su carrera despegó, consolidándola como una estrella en ascenso. Este álbum, que rinde homenaje a grandes intérpretes de la música ranchera, recibió una nominación al Grammy y al Grammy Latino, destacándose por temas como La Llorona y Cielo Rojo.

La voz poderosa y emotiva de Ángela, combinada con su carisma y presencia escénica, le ha ganado una amplia base de seguidores tanto en México como en otras partes del mundo. Ha sido reconocida con varios premios y nominaciones, incluyendo los Premios Juventud y los Premios Billboard de la Música Latina.

En 2020, Ángela lanzó su álbum Baila Esta Cumbia, un tributo a Selena Quintanilla, la “Reina del Tex-Mex”. Este proyecto demostró su versatilidad y capacidad para interpretar distintos géneros dentro de la música latinoamericana.

Ángela también ha sido una defensora de la cultura y tradición mexicanas, y con frecuencia escoge vestuarios que realzan el arte y la moda de México en sus presentaciones. Su voluminosa voz y sentido de la moda han hecho que sea vista no solo como una cantante, sino como una embajadora de la cultura mexicana.

Además de su éxito musical, Ángela está activa en redes sociales, donde comparte su vida cotidiana y conecta con sus fans, amplificando su influencia y popularidad. Con su talento, disciplina y amor por sus raíces, Ángela Aguilar continúa forjando su camino y promete seguir siendo una figura clave en la música regional mexicana por muchos años más.