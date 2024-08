Japonés revela su opinión acerca de la propina en México: “Yo no lo entendía”

Kenshin, joven japonés, compartió su opinión sobre dar propina en México al solicitar un servicio.

Un joven de origen japonés compartió su opinión acerca de la propina en los establecimientos en México, la cual suele ser ofrecida como agradecimiento por el servicio que se ha recibido tanto en restaurantes como en trabajos de paquetería.

Kenshin es un joven extranjero que comparte sus experiencias en México tras mudarse por una temporada al país, por lo que decidió compartir videos acerca de las cosas que realiza y vive con el fin de documentar las diferencias que encuentra con su país de origen.

El material fue compartido por el joven tras ser cuestionado por uno de sus seguidores acerca de la costumbre que se tiene en México de proporcionar una módica cantidad de dinero a las personas que ofrecen un servicio en diversos establecimientos, por lo que Kenshin compartió una de sus recientes experiencias.

El joven comentó que la principal diferencia entre Japón y México es que en el primero no se tiene la costumbre de ofrecer propina a las personas como forma de agradecimiento por la atención recibida, por lo que aseguró le parece una buena forma de reconocer el esmero de quienes ofrecen sus servicios.

“Con esa propina los clientes pueden mostrar su agradecimiento, obviamente si (es) malo, no, pero es algo muy bueno la cultura de la propina”, dijo.

Otra de las ventajas que el japonés nota en esto es que puede motivar a los trabajadores para recibir mejores propinas al ofrecer servicios de calidad.

“Propina es una manera muy fácil de elevar su motivación, pues si oferta un muy buen servicio a los clientes, los clientes pagan las propinas y luego los meseros piensan que deben esfrozarse más”, comentó.

La última ventaja que Kenshin observa en la propina es que los trabajadores pueden ganar un monto extra al ofrecer servicios de calidad. También mencionó que a pesar de que en México el salario ha aumentado, él considera que se mantiene bajo -es de 248 pesos por día-.

“Antes no entendía la cultura de la propina cuando vine a México por primera vez, pero ahora sí es muy entendible que pues si no pagas propina no puedes ganar buen salario. Desde ese punto yo pienso que es muy importante (...) para ayudar a esas personas”, explicó.

Por otra parte, Kenshin dijo que también considera que la cultura de la propina en México tiene desventajas, como lo son la inestabilidad del salario, pues considera que en ocasiones las personas pueden dejar menores cantidades de dinero a pesar de haber ofrecido un buen servicio, lo que ocasiona diferencias considerables entre los trabajadores.

“Si uno no paga y uno paga menos o poco, aunque ofrezca buen servicio cada quien, eso causa que se desanimen y los desmotiva”, aseguró.

Además, dijo que otra de las posibles desventajas es que los salarios se mantengan estables, pues al atender personas que consideren su servicio no “merezca” una propina, los trabajadores se pueden ver afectados al tener menos ingresos y un salario inestable al no percibir similares ingresos.

Finalmente, Kenshin compartió una de sus experiencias en un restaurante de México, en el cual le solicitaron propina por el servicio.

En el video, el japonés comentó su experiencia en un restaurante en México, sitio en el que solicitaron brindara propina. (Crédito: YouTube/@Ken Japonés)

Los usuarios que observaron el video de Kenshin no dudaron en compartir sus opiniones al respecto, entre los que destacó la idea de brindar propina como reconocimiento por el servicio recibido.

“Estuvo muy mal de esa persona que te haya exigido propina, la propina se da voluntariamente”; “La propina es un arma de doble filo. Al principio sirve como motivación, pero luego se vuelven avariciosos”; “Las propinas son voluntarias pero sí ayudan a la gente”; “Si bien las propinas no son obligatorias, son de mucha ayuda porque los sueldos son muy bajos”; “A mí no me gusta dar propina porque ellos reciben un sueldo por su servicio”, entre otros comentarios.