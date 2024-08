Japonés no entiende por qué los mexicanos gritan ‘¡Bajan!’ en el camión si sólo es una persona

(TikTok/@shuheiogawa769)

Así como las culturas asiáticas pueden llamar la atención en Latinoamérica, lo que hacen los mexicanos también logra encantar a quienes vienen de esos países, ese es el caso de un profesor de japonés, a quien le sorprende lo que ocurre en los camiones.

Aunque Shu Sensei destacó que los mexicanos son muy amables y estudió el español por más de 8 años, señaló que le parece extraño cuando las personas gritan ¡Bajan! en el transporte público, siendo que sólo va a descender él.

“Siempre hay una persona que dice ‘¡Bajan!’ y yo puedo bajarme, las personas de México son muy amables, pero yo me pregunto ¿Por qué dicen ‘bajan’ si yo bajo solo? Yo voy a bajarme solo y cuando dicen ‘bajan’ pienso que quiere decir ‘El chico va a bajar, frena por favor’”, dijo en su cuenta de TikTok.

El profesor de japonés reconoce que a veces el botón de los camiones para pedir la parada está descompuesto, así que tendría que gritar que quiere bajar, pero como no le gusta elevar la voz y entra en un dilema, siempre hay quien le ayuda a gritar “¡Bajan!”.

El joven también se pregunta por qué hablan en plural Crédito: (TikTok/@shuheiogawa769)

Este grito tan conocido en México resulta llamativo para este joven, ya que le están hablando en plural aunque él sólo sea una persona. Así fue como describió el problema en el que entra cuando el botón no sirve y no puede acerecarse al conductor:

“El botón no funciona frecuentemente en México, entonces tengo que gritar ‘Voy a bajarme’, pero no quiero gritar, entonces me acerco al chofer y le digo al oído ’ yo quiero bajarme’ y puedo bajar, el problema es cuando hay muchas personas, no funciona el botón y no quiero gritar”

Las respuestas de sus seguidores señalaron toda clase de explicaciones a este involuntario “error”, pues entre los comentarios se pudieron leer desde motivos lógicos como el que “Va a bajar el chico” es una frase demasiado larga, hasta quienes destacan la amabilidad y compañerismo que caracteriza al pueblo mexicano.

Estas fueron algunas de las opiniones que pudieron leerse: “Es que en México nunca estás solo”, “En lo que digo ‘Por favor detenga el camión’ ya llegaste hasta otro estado”, “Porque dónde tú bajas, puede que alguien más baje”, “El día que te atrevas a gritar ‘bajan’, sentirás un poder en tí un nuevo nivel desbloqueado”, “No sabía que para ser mexicano se necesitaba ser extrovertido”, entre otras.