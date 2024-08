Paul Stanley respondió a polémica por supuestamente pedir a Mariana Echeverría que jugara contra Bezares

El hijo de Paco Stanley habría “encargado” a varios habitantes hacerle la vida imposible a Bezares. (@paulstanleyd).

A dos semanas de haber iniciado el reality show, La Casa de los Famosos México 2 ya se han desatado diversas controversias. Una de las cuales, se trata de la reciente charla entre Mariana Echeverría y Adrián Marcelo, pues el periodista señaló a la comediante por jugar en contra de Mario Bezares presuntamente por solicitud de Paul Stanley.

Según Adrián, Mariana mantiene una buena amistad con el hijo de Paco Stanley por lo que este le habría encargado aplicar su estrategia para perjudicar a Bezares. Sin embargo, la exparticipante del programa Me caigo de risa, negó las acusaciones. “Alguien me dijo que estoy aquí por Paul, ¿me va a pagar?, ¿me va a ayudar?, ¿me va a salvar de la nominación? No estoy tonta, no lo soy, no fue un malentendido (...) ya, está bien, no me voy a poner en contra de alguien a la de a fuerza, esto es un juego”, aseguró.

“Está bien, me llevo bien con Paul, pero si yo hubiera jugado... Hago complot en contra de Mario (Bezares) desde el primer día, la primera semana, ¿por qué él me va a ayudar? Es mi amigo nada más, yo no me meto en esos problemas”.

Mariana Echeverría y Adrián Marcelo dsicutieron una supuesta estrategia contra Mario Bezares. (Fotos: ViX)

Lo discutido en aquel momento se viralizó rápidamente a través de redes sociales, por lo que llegó a oídos del mismo Paul, quien había tratado de mantenerse al margen de las pláticas y polémicas acerca de su padre dentro de LCDLFM. Por lo que tomó su perfil de X y lanzó un contundente mensaje.

“Amiguitos buenas noches, yo estuve hace un año en LCDLFMX afortunadamente ya no estoy concursando, ojalá hubiera sido trending en ese momento, en una de esas me quedaba unas semanas más pero perdón… ahora sólo sigo cocinando”.

El conductor respondió a las controversias pidiendo sutilmente que ya detengan ese tema dentro de La Casa, pues cada cuanto salen a relucir asunto que rodean el caso Paco Stanley. Esto, debido al ingreso del excompañero de ‘Pacorro’, Mario Bezares. Así como la participación de Paola Durante tan solo una semana como la habitante sorpresa y con quien se encontró una vez la excedan salió de LCDFM.

El conductor de 'Hoy' no estuvo en el foro durante la entrevista con Paola Durante. (Capturas: X)

Paola dio a conocer que para su invitación al programa HOY, sí pudo encontrarse con Paul Stanley y aseguró que el conductor fue muy cordial con ella.

“Yo hace rato que fui al programa Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros“.