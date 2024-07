Qué tarjetas de BBVA dejarán de funcionar en julio y por qué

Estas son las cuentas que serán canceladas por BBVA el próximo 19 de julio. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ECONOMIA BBVA

El Banco BBVA México sigue implementando distintas medidas dentro de sus servicios, algunos de ellos con la finalidad de cumplir con la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, situación que anunció desde hace meses comenzaría a cumplir, entre lo que se encontraba la cancelación de tarjetas.

Fue el pasado 21 de junio cuando la institución bancaria comenzó con la baja de cuentas de sus clientes, causando alarma entre los afectados, aunque esta medida ya había sido compartida, indicando que las personas tenían que atender dicha situación para evitar sufrir por los cambios.

De acuerdo con lo indicado por el banco, se cancelarán aquellas cuentas que tengan tres meses de inactividad o saldos en cero, por lo que no podrán realizar ningún movimiento bancario, ni seguir utilizando su tarjeta de debito. En el mes de junio, fueron cerradas las cuentas de los clientes que no tuvieron actividad durante marzo, abril y mayo, mientras que el próximo 19 de julio serán afectados quienes no realizaron movimientos en abril, mayo y junio.

El Banco se encuentra implementando distintas medidas con las cuentas que no han tenido actividad o mantienen saldos en cero. Fotos: Cuartoscuro

Los productos en los que se aplica esta medida son:

El Libretón

Membresía BP

Maestra PyME BBVA

Libretón Premium

Tarjeta de pagos

Maestra Particulares

Cuenta Express

Maestra Dólares Frontera

Maestra Patrimonial Dólares

Tarjeta Básica BBVA

Mi Despensa

Link Card

Libretón 2.0

Solución Personal

Contigo BBVA

Envíos de Dinero

Libretón Dólares

Maestra Dólares PyMe

Libretón Básico

Tarjeta Nómina BBVA

De igual forma, la institución bancaria habilitó líneas de atención a sus clientes para poder atender la situación e indicarles las medidas a seguir para verse afectados. Estas cancelaciones continuarán por lo que resta del año, siguiendo los mismos patrones.