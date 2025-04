Joven relata su “detención” en un supermercado de CDMX por llevar un pan de plástico como monedero: “No me creyó”

Crédito: Captura de pantalla / TikTok

Una joven relató la manera en que un guardia de seguridad de un supermercado de la Ciudad de México la detuvo luego de confundir su monedero de plástico con figura de pan con un bolillo real.

A través de redes sociales, la mujer compartió divertida la manera en que fue abordada por el guardia de seguridad para que pagara el bolillo que llevaba en la mano.

Debido a que ingresó al supermercado y no encontró los artículos que necesitaba, la joven salió sin realizar ninguna compra, solo con su monedero de pan en las manos.

“Fui al Soriana y al final no terminé comprando nada porque no encontré lo que necesitaba, entonces yo salí con mi pan (monedero) en la mano, normal”, detalló.

La joven aseguró que en la capital es común que las personas conozcan los monederos de plástico con figura de panes, por lo que no pensó que el guardia de seguridad la abordaría.

“Entonces yo salí bien quitada de la pena, nada más traía esta (cosa) en la mano, y me detiene el guardia y me dice: señorita tiene que pagar su pan”.

Incrédula, la mujer le señaló al guardia que no se trataba de un pan, sino de su monedero; sin embargo, el guardia no le creyó porque no le enseñó el lado del cierre.

- “Y se empieza a reír y me dice: a ver, muérdale”, aseguró la chica.

-“Siguió insistiendo de que: vaya a pagar su pan. Y sucumbí ante la presión y le mordí”. Luego de hacerlo, a la joven se le rompió un bracket, el cual mostró.

La joven comentó que tuvo que morder su monedero de bolillo ante la presión del guardia porque lo pagara. Crédito: TikTok/@salimstsalim

Monederos de plástico con figuras en la CDMX

En la Ciudad de México, los monederos de plástico con formas de figuras llamativas se han convertido en un accesorio popular en mercados y tiendas de regalos. Estos productos destacan por sus diseños creativos que suelen incluir formas de animales, alimentos, personajes animados o elementos de la cultura pop.

Se pueden encontrar principalmente en mercados artesanales, bazares o tiendas especializadas en artículos curiosos y de moda. Son fabricados principalmente con plástico suave o silicona y cuentan con cierres prácticos, lo que los hace útiles para llevar tarjetas, monedas o pequeños objetos.

Además de su funcionalidad, estos monederos destacan como piezas coleccionables y como una opción económica para quienes buscan artículos originales o regalos accesibles. Algunos lugares populares para adquirirlos en la CDMX incluyen mercados como el de San Juan y tiendas en el Centro Histórico.