Joven denuncia el robo de un plato en la oficina y sus compañeros le hacen memes y stickers para burlarse

Un joven se volvió en redes sociales tras contar la anécdota que vivió en su oficina cuando un compañero decidió usar un plato que era de ella. El video fue retomado por varias cuentas de redes sociales y ha tenido reacciones de todo tipo, incluyendo aquellas que califican la reacción de exagerada.

La joven, que se llama Silvia, contó en TikTok que “le robaron en el trabajo de la manera más ruin”. Relató que ella suele dejar en su oficina un plato de color gris que utiliza a la hora de la comida. “El palto normalmente lo dejo en la cocina de la oficina, en un anaquel”.

Y explicó: “Me moría de hambre, eran las 4 de la tarde, mi equipo y yo decidimos pedir una pizza. Voy al anaquel donde siempre dejo mi plato y no estaba. Y yo sé perfecto que nunca lo muevo de ahí, soy super rutinaria: lo lavo, lo seco y lo guardo. Siempre hago lo mismo, nunca me lo llevo a mi casa, no tengo por qué llevármelo”.

Luego de no encontrarlo, la joven fue hasta el comedor de empleados y confrontó a todos los presentes, pero el plato no lo tenía nadie. Cuenta en el video que pensó: “Alguien lo tiene que tener, alguien agarró mi plato y lo voy a descubrir (...) Donde alguien me esté mintiendo voy a hacer que le pongan un acta administrativa, me vale, hasta las últimas consecuencias”.

La joven fue de oficina en oficina hasta que el plato apareció: “Un compañero se le ocurrió abrir el refri y ahí estaba el plato con una flauta toda fea, toda triste”. Ante la situación, la creadora de contenido tomó fotos del plato y la mandó al grupo general de la oficina, donde escribió:

“El responsable de este acto repórtese conmigo a la brevedad o veré en las cámaras quién fue. No se vale agarrar lo que no es suyo. Recordatorio para que no lo hagan”. La foto que mandó le sirvió a sus compañeros para hacer memes y stickers que no dejan de mandarle.

Al final del día, la persona que tomó el plato confesó el “crimen” y le pidió una disculpa, alegando que no sabía que los platos y utensilios en la cocina eran particulares y no para todos; sin embargo, la joven no cree que no lo supiera.

Las reacciones de internautas

Así fueron las disculpas de quien tomó el plato (captura de pantalla)

Aunque algunos usuarios de redes sociales se burlaron de la actitud “exagerada” de la joven, hubo otros que la entendieron y compartieron sus propias anécdotas de oficina. Estos fueron algunos mensajes compartidos por los internautas:

“Sí pasa, y en mi trabajo (una agencia automotriz) se han robado el tupper con todo y guisado, pero me ha pasado pedir comida y no tener donde comerla, y he tomado prestado así de rápido algún plato”, “Yo un día de cumpleaños un amigo me llevó un pastel delicioso, lo compartí con mis compañeros y el pedazo que sobró lo guarde en el refri para desayunar al día siguiente, cuando lo fui a sacar para desayunar ya no estaba, pregunte y nadie me dijo nada pero otra compañera me dijo quién se lo comió. Me enojé como nunca, me pareció de lo más abusivo” y “Yo llevo tenedores de plástico para comer fruta que me pone mi esposa y resulta que en el cumpleaños de un compañero me los agarraron, usaron 13 tenedores, yo los tenía en el cajón de mi escritorio”.