“Me causa dolor”: Eric del Castillo será operado tras aparatosa caída; éste es su estado de salud

Eric del Castillo es uno de los actores más queridos en México y a sus 89 años continúa trabajando en telenovelas y proyectos televisivos. No obstante, el famoso confesó que deberá someterse a una operación de espalda tras una aparatosa caída que sufrió en el pasado.

Fue en 2021 cuando el padre de Kate del Castillo se cayó en la casa de su hija Verónica y tuvo que ser llevado al hospital. Poco después, el artista salió y contó cómo se encontraba:

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, dijo ante los medios de comunicación en aquel entonces.

La esposa de Eric del Castillo contó a Jorge Poza que todo sucedió después de que la pareja fuera a visitar a su hija.

“Fuimos a ver a Verónica porque se sentía mal ayer, la vimos temprano y dijimos ‘antes de bañarnos, de desayunar y todo vamos a verla’ y nos fuimos así y estuvimos un rato con ella, y él estaba tan a gusto allí en la cama con su hija que le dije ‘oye yo tengo una cita, a la una viene una persona del banco’, le digo, ‘¿te quieres quedar?’ y me dice ‘sí aquí me quedo con ella para que no esté sola’ y le dije ‘bueno al rato vengo por ti o comemos aquí o lo que sea’”, contó.

Kate Trillo ahondó que de pronto recibió una llamada en donde le dijeron que su esposo había sufrido un accidente y rápidamente fue a ver lo que pasaba.

“Me puse como loca aquí, entonces ya me dijo ‘se cayó mi papá’, entonces aventé todo y me fui a verlo, ya no lo vi en el suelo, por supuesto, pero se dio un trancazo porque venía bajando de la recámara de Verónica con Darwin, su hijo, ayudándolo”.

Operarán nuevamente a Eric del Castillo

Fue durante una reciente entrevista para De Primera Mano, donde Eric del Castillo confesó que tendrá que someterse a una cirugía.

“Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos, entonces me causan dolor”, comentó.

El actor ahondó en que no era una situación preocupante y explicó que ya tiene un periodo estimado para hacerse el procedimiento.

“Me voy a operar muy sencillo ahora que termine la telenovela (…) Me duele cuando estoy parado, la producción me cuida mucho, siempre me ponen una silla”, explicó.