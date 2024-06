¿Qué no debo hacer si voy al gimnasio? Algunos tips para saber comportarse

Saludos. No olvidarse de las reglas básicas de cortesía en la que se encuentra el saludo, no tiene porqué implicar una plática posterior a ellos.

Aseo e higiene. El ejercicio físico suele tener un “olor” especial por el sudor, no obstante una persona bien aseada no desprende un hedor tan desagradable. Por ello es importante tener un cuidado y aseo personal impecable.

Uso de aparatos. Si bien un gimnasio cuenta con distintas máquinas para que puedas realizar las actividades físicas, es importante considerar que no eres la única persona que hace uso de ellos, por eso considera después de ocuparlos limpiarlos, para que alguien más pueda ejercitarse. Déjalos en buen estado, ya que si encuentras alguna falla en el equipo y no se reporta puede provocar algún accidente. No apartes el equipo de ejercicio, si bien quieres aprovechar todas las maquinas considera que al igual que tú más personas quieren usarlas, es descortés que alguien lo haya acaparado.