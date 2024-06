Quién es El Memo, acusado de la masacre en una vecindad de Guanajuato que ya fue detenido

"El Memo", presunto responsable de la masacre en vecindad de León, Guanajuato

Le dicen “El Memo” o “El Memillo” y es señalado por su presunta participación en la masacre del pasado 9 de junio en una vecindad de la colonia industrial de León, Guanajuato, en la que cuatro mujeres y dos niños fueron asesinados.

Este jueves 27 de junio José Guillermo “N”, alias “El Memo”, fue conducido por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guanajuato, donde responderá ante el Agente del Ministerio Público por los cargos que se le imputan.

“El Memo” se convirtió en el tercer detenido por la masacre en la vecindad de León, recordando que Jonathan Joaquín “C” y Brayan Manuel “T”, detenidos el 16 de junio, fueron vinculados a proceso el pasado viernes y recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de León.

A diferencia de Jonathan y Brayan, “El Memo” no figuró en la narcomanta colgada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que señalaron a cinco personas como los autores del múltiple crimen.

Hasta el momento las autoridades no ha informado dónde y cómo se desarrolló la detención de “El Memo”; de momento se informó que se le identifica como presunto autor material de la masacre que terminó con la vida de seis personas.

Por el caso también fueron vinculados a proceso cinco integrantes de la Guardia Nacional identificados como Luis Manuel “N”, Luis “N”, Miguel Ángel “N”, Adolfo Ángel “N” y Edwin Yair “N”, elementos que minutos antes del crimen fueron captados en video en la misma vecindad donde se produjo la masacre.

José Guillermo "N" fue señalado como presunto autor material Crédito: X @FGEGUANAJUATO

Quién es el responsable de la masacre de León

Los homicidios múltiples no son algo nuevo en Guanajuato, casos como los de Salvatierra, Santiago Maravatío y Salamanca se sumaron a las 45 masacres cometidas en el estado y documentadas por la organización Causa en Común.

De manera extraoficial se señaló al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) como el responsable de una de las masacres que conmocionó a todo México. La noche del 16 de diciembre 11 personas fueron asesinadas mientras celebraban una posada en una hacienda del municipio de Salvatierra, una zona en disputa entre grupos criminales y con fuerte presencia del CSRL, fundado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

Debido a su lugar estratégico, Guanajuato es un estado codiciado por los grupos criminales dedicados al robo de combustible (huachicol) extorsiones y narcomenudeo, siendo el CSRL, Unión de León, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, los grupos criminales con operaciones en la entidad.

Al menos cinco agentes militares visitaron el inmueble antes de la llegada de los sicarios. Crédito: X/@blogdelnarcomex

Esta presencia de varios grupos criminales no sólo provocó el estallido de la violencia que convirtió al estado en el más inseguro del país -de enero a mayo de 2024 ya cobró la vida de más de mil personas-, también causó que varias células delictivas salieran a desentenderse de algunos de los crímenes cometidos y a señalar a funcionarios públicos de presuntos nexos con grupos rivales.

Ejemplo de lo anterior fue la narcomanta firmada presuntamente por el CJNG y que apareció sólo dos días después de la masacre en la vecindad de León. En ella se difundieron los nombres y rostros de cinco hombres que supuestamente estuvieron involucrados en el multihomicidio.

En el mensaje también se acusa a Froylan Galicia Espinosa, supuesto elemento de la Policía Federal Ministerial (PFM), y a los guardias nacionales de las unidades GN334366 y GN25030 de estar vinculados con los autores materiales de la masacre en León: “El CJNG no mata inocentes, no extorsiona, no roba y no secuestra”, se lee en el mensaje sin que se acuse a un grupo rival en específico.