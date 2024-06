Esta es la mejor universidad de México gratuita y a distancia a la que puedes entrar sin hacer examen

Estudiar la universidad te abre puertas en el complicado mundo laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez es más importante estudiar una carrera universitaria y en México hay muchas opciones para hacerlo. Las instituciones educativas más importantes del país como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) son una alternativa; sin embargo, entrar a sus filas requiere de pasar un examen y este no es precisamente sencillo.

Hay otras universidades que son de muy buen prestigio, como la Universidad Iberoamericana y el Tec de Monterrey; no obstante, estudiar en ellas requiere de un sacrificio monetario, pues no son nada baratas y la mayoría de las personas no puede pagarlas.

Pero hay otras opciones, como estudiar en la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es la mejor opción de esta naturaleza.

Los detalles sobre la Universidad Abierta y a Distancia de México

La Universidad Abierta y a Distancia de México ofrece carreras en tres áreas del conocimiento (X/@UnADM_Mx)

Esta institución educativa tiene la ventaja de que para entrar no se necesita hacer un examen y que es perfecta para las personas que trabajan o que sus horarios les impiden asistir a un lugar en específico. Hoy en día hay mucha gente que trabaja y estudia al mismo tiempo.

La Universidad Abierta y a Distancia de México se divide en tres áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología; y Ciencias Sociales y Administrativas. Por supuesto, un requisito fundamental para entrar es tener conocimiento de internet además de tener en casa una computadora para poder conectarse.

Estas son las licenciaturas e ingenierías que imparte la institución:

-Licenciatura en Derecho

-Licenciatura en Seguridad Pública

-Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas

-Licenciatura en Gestión y Administración de PyME

-Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales

-Licenciatura en Gestión Territorial

-Licenciatura en Mercadotecnia Internacional

-Licenciatura en Administración y Gestión Pública

-Licenciatura en Desarrollo Comunitario

-Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas

-Ingeniería en Desarrollo Software

-Ingeniería en Logística y Transporte

-Ingeniería en Telemática

-Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas

-Licenciatura en Ingeniería en Gestión Industrial

-Licenciatura en Matemáticas

-Ingeniería en Biotecnología

-Ingeniería en Energías Renovables

-Licenciatura en Gerencia de servicios de salud

-Ingeniería en Tecnología Ambiental

-Licenciatura en Nutrición Aplicada

-Licenciatura en Promoción y Educación para la Salud

-Licenciatura en Seguridad Alimentaria

¿Cuáles son las ventajas de estudiar la universidad abierta y a distancia?

Estas son las ventajas que tiene un estudiante en de una universidad a distancia y abierta (Archivo)

Estudiar en una universidad abierta y a distancia ofrece diversas ventajas que pueden facilitar el acceso a la educación superior y adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades. Estas son las ventajas:

Flexibilidad Horaria: Permite a los estudiantes organizar su tiempo de estudio según sus propias necesidades y compromisos, lo que es ideal para quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o viven en lugares remotos.

Acceso Geográfico: Los estudiantes pueden acceder a programas de educación desde cualquier lugar con conexión a Internet, eliminando la necesidad de reubicarse o viajar largas distancias.

Ahorro Económico: Además de ahorrar en costos de transporte y alojamiento, muchas universidades abiertas y a distancia ofrecen programas a precios más accesibles en comparación con las instituciones tradicionales.

Personalización del Aprendizaje: Los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo y tener la posibilidad de elegir materias y especializaciones que se adapten a sus intereses y metas profesionales.

Variedad de Programas: Estas universidades suelen ofrecer una amplia gama de programas y cursos que abarcan diferentes áreas del conocimiento, permitiendo a los estudiantes encontrar exactamente lo que buscan.

Equilibrio Trabajo-Estudio: Al no requerir asistencia diaria, es más fácil para los estudiantes compaginar sus estudios con un empleo, permitiendo adquirir experiencia laboral mientras se