Así es la lujosa casa de Eduardo Yáñez, actor que golpeó y robó el celular de una reportera

(Instagram: @eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria en el medio artístico nacional. Durante todos estos años no sólo ha robado suspiros con sus icónicos personajes en telenovelas como ‘Amores verdaderos’, ‘Fuego en la sangre’ y ‘Destilando amor’, también ha enfrentado fuertes controversias como la vez que cacheteó a un reportero de espectáculos en una premier.

Tras lo sucedido, el artista mexicano ha procurado mantenerse al marguen del escándalo, sin embargo, en lo que va de este 2024 ha encabezado titulares por una atrevida foto en bikini que posteó en su cuenta oficial de Instagram, una selfie que se tomó con un retrato de Nicandro Díaz en el funeral del productor y un fuerte reclamo que lanzó contra la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado.

El actor Eduardo Yáñez le arrebató el celular a una reportera que le cuestionó si se había convertido al cristianismo Crédito: @LaPortadaAI1, X

Eso no es todo, este junio volvió a agredir a una reportera debido a una pregunta incómoda; le arrebató su teléfono y rompió su el palo para selfie.

¿Dónde vive Eduardo Yáñez?

El intérprete mexicano es hermético con su vida privada, por lo que se desconoce en dónde vive en la actualidad. No obstante, hace unos años se rumoreaba que tenía una lujosa mansión en Estados Unidos, donde solía vivir cuando no se encontraba trabajando en México.

También tiene un departamento en la Ciudad de México (CDMX) que le habría comprado hace varios años al famoso actor y director cinematográfico, Ernesto Alonso. Hasta el momento se desconoce el punto exacto en donde se encuentra el inmueble.

(Captura @sofumasen)

" Mi mamá vivió ahí 30 años, yo a los 8 o 7 años (de carrera) empecé a pagar ese departamento, como a los 10 años de carrera lo terminé de pagar. Me fui a Miami, luego a Los Ángeles […] Regreso a México después de muchos años y lo voy a visitar a él y estaba en sus últimas. Ni por aquí (la cabeza) me pasó tocar el tema del departamento, nunca le pedí un papel, nunca le dije dame un recibo, nunca le dije nada, no sé por qué”, declaró para ‘De Primera Mano’.

¿Por qué Eduardo Yáñez tiene murales de superhéroes en su casa?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que fue grabado al interior de la casa donde vive Eduardo Yáñez. Éste llamó la atención porque se mostró, por primera vez, que el hogar del actor está inundado de espectaculares murales de superhéroes de DC y Marvel.

El artista detrás de las espectaculares creaciones se llama Sofu Masen y la imagen que desató controversia fue un retrato de Eduardo Yáñez con el cuerpo de Batman.

(Captura @sofumasen)

De acuerdo con una entrevista que el intérprete mexicano concedió para Televisa, dicho personaje tiene un papel muy importante en su vida porque refleja su espíritu de justicia: “Es un superhéroe que me llama la atención porque es el único ser humano que no tiene poderes de las galaxias, es el único ser humano que usando su inteligencia sale adelante a defender al más necesitado”.

“Cada trabajo y cada personaje que he realizado va dirigido al público, al pueblo, a los niños. Yo tengo un especial ánimo de apoyar a los chavitos de la calle para que salgan adelante, para que se dediquen a otra cosa, menos a robar, menos a las drogas; el reflejo que fuimos en alguna ocasión (...) mis personajes tienen esa marca de defender y sacar adelante a los desprotegidos”.

En esa entrevista, aseguró que su actualmente está muy orgulloso de todos sus logros personales y profesionales. Además, siempre buscará reflejar una imagen positiva en los infantes: “Yo vengo del barrio, estoy muy orgulloso de lo que he logrado y quiero que miles de niños se vean de la misma forma”.

(Captura @sofumasen)