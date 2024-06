Erik Rubín y Andrea Legarreta se reencuentran por las elecciones; así acompañaron a su hija Mía para votar por primera vez

Erik y Andrea Legarreta compartieron en redes que asistieron en familia a emitir su voto. Foto: @erikrubinoficial, Instagram

Erik Rubín y Andrea Legarreta continúan demostrando una relación madura y civilizada a un año de anunciar su separación. Este domingo, el cantante y la conductora del programa Hoy se reencontraron para cumplir con su deber cívico, saliendo a votar en familia. A través de sus redes sociales, compartieron momentos del día, acompañando a su hija mayor, Mía, quien ejerció su voto por primera vez en una elección presidencial.

Erik Rubín fue el primero en compartir un video en el que etiquetó a Andrea Legarreta y a Mía. En el breve clip, el cantante instó a los jóvenes a participar activamente en el proceso electoral, subrayando la importancia de su voz en la construcción del futuro del país.

Posteriormente, la familia publicó otra actualización tras emitir su voto, animando a sus seguidores a no perder la oportunidad de influir en la historia de México. A diferencia de otras figuras públicas, Erik y Andrea pudieron votar sin mayores inconvenientes, a pesar de los retrasos y la desorganización reportados en algunas casillas especiales.

Erik Rubín y Andrea Legarreta acompañaron a su hija Mia a votar por primera ocasión. Crédito: @erikrubinoficial, Instagram

¿Reconciliación a la vista?

Desde su anuncio de separación en febrero de 2023, Erik Rubín y Andrea Legarreta han mantenido una relación cordial y cercana. Su separación, comunicada de manera conjunta, fue amistosa y sin resentimientos. A pesar de vivir bajo el mismo techo durante varios meses posteriores al anuncio, ambos han mantenido una postura abierta sobre la posibilidad de un reencuentro, afirmando que siempre habrá amor entre ellos.

A principios de 2024, Rubín fue visto con otra mujer, lo que generó especulaciones sobre una nueva relación sentimental. Andrea Legarreta, al ser interrogada sobre el asunto, respondió con madurez, afirmando: “Si él está bien, mis hijas y yo también estaremos bien”. Esta respuesta refleja la prioridad que ambos han dado al bienestar emocional de sus hijas y a mantener una relación respetuosa.

En marzo de 2024, durante el estreno de la obra Vaselina, Andrea Legarreta habló con la prensa y pareció cerrar la puerta a una reconciliación romántica con Rubín. “Hay una linda historia como lo han visto, que a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos regalamos una vida muy bonita y hay agradecimiento y hay amor desde otro sitio”, explicó la presentadora.

Erik Rubín y Andrea Legarreta estuvieron casados por 22 años, durante los cuales formaron una familia con dos hijas, Nina y Mía. A pesar de su separación, ambos han demostrado un fuerte compromiso con la coparentalidad y el bienestar de sus hijas. Recientemente, Mía participó en el programa Juegos de Voces, donde fue apoyada por su famoso padre, evidenciando la unión familiar que mantienen.

Erik Rubín y Andrea Legarreta continúan siendo un ejemplo de cómo manejar una separación con madurez y respeto. A través de sus acciones y palabras, han mostrado que es posible mantener una relación positiva y cooperativa después de una ruptura, siempre priorizando el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo. Con su reciente aparición pública para votar juntos, han reforzado su compromiso cívico y familiar, ganándose el respeto y admiración de sus seguidores.

Erik Rubín y Andrea Legarreta invitaron a sus seguidores a participar en las elecciones. Foto: @erikrubinoficial, Instagram