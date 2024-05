Yuri advierte que su gira con Cristian Castro podría cancelarse

Yuri y Cristian Castro unen sus talentos por primera vez para una gira en conjunto (Ocesa)

El reciente anuncio de la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sacudido las bases del exitoso ‘Unidos en el Escenario Tour’, protagonizado por Castro y la reconocida cantante Yuri.

Este hecho ha generado incertidumbre sobre el futuro de la gira, dada la influencia que las relaciones personales de Castro aparentemente tienen sobre su desempeño y la química en el escenario.

Yuri, en una entrevista para Ventaneando, expresó su preocupación al respecto, y señaló cómo la presencia sentimental de Mariela Sánchez podría afectar la dinámica de las presentaciones.

“Yo no lo creía, me lo mandó una fan y me dice ‘mana, prepárate’, y yo dije, ‘voy a ver qué dice’ y ya regresó, ay Cristian no tienes llenadera”, dijo Yuri, quien ha declarado que la argentina incluso quería opinar sobre el concierto de su entonces novio.

Con esta imagen, el cantante anunció su reconciliación con la agente de bienes raíces argentina (Foto: Instagram)

La relación entre Cristian y Mariela, la cual concluyó de manera abrupta tres meses atrás, tras lo cual Castro estuvo vinculado sentimentalmente con al menos otras dos mujeres, ha retomado su curso.

Ambos han compartido mensajes en redes sociales aludiendo a la renovada pasión y los difíciles días de separación. Cristian Castro manifestó su entusiasmo por no perder de nuevo a Sánchez, mientras que ella ha comentado sobre los retos enfrentados y la felicidad de reanudar su romance.

“Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida (...) pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió el intérprete de Azul al pie de una foto de su visita a la Basílica de Guadalupe junto a su novia y Verónica Castro.

Cristian Castro y su cambiante actitud cuando está enamorado

Yuri, por su parte, ha revelado cómo las dinámicas románticas de Castro transforman la atmósfera de sus actuaciones juntos. “Cuando no tiene novia, ay no saben, divino, echa chiste, tan tan, como el papá”, confesó la cantante, ilustrando la notable diferencia en el ambiente cuando Castro está soltero.

Mariela también publicó una imagen con la que refrenda su amor por el mexicano (Foto: Instagram)

“Yo veo que a veces se me desenfoca y cuando está la susodicha o la de turno, ahí como que no hacemos clic en el aspecto de cuando cantamos a dúo. Yo siento que como que se aleja, como que no sabe convivir, a lo mejor no tiene el colmillo, puede ser, de convivir con otra persona en el escenario”.

Esta fluctuante química escénica ha llevado a Yuri a replantearse su participación en el ‘Unidos en el Escenario Tour’, especialmente ante la solicitud de 20 fechas adicionales para la gira.

“Yo ya le dije a mi manager, a ver, porque pidieron 20 fechas más, espero y le pido a Dios Padre, que tengamos esa química y que todo salga bien para que la gira siga para adelante”, expresó la veracruzana.

Cristian Castro y Yuri se han presentado con éxito en su gira en conjunto (Fotos: RS / Cuartoscuro)

La opinión de Yuri sobre Mariela Sánchez también ha sido un tópico de interés, describiéndola como una “mujer fuerte, controladora”, en contraste con otras parejas de Castro que, según ella, han sido más relajadas y menos intervencionistas en cuanto al espectáculo.

Este elemento de personalidad y cómo afecta la dinámica tanto personal como profesional dentro de la gira es crucial para el futuro del proyecto.

“Ella es más fuerte, ella es más colérica, ella es una mujer fuerte, controladora, la otra chica que estuvo ahora, también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, no se metía en nada”.

Tras terminar con Mariela Sánchez hace pocos meses, el cantante tuvo un romance con la también argentina Ingrid Wagner (Foto: Instagram)

El reanudado romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez plantea preguntas no sólo sobre la esfera privada del cantante sino también sobre las repercusiones en el ámbito profesional, específicamente en cómo este giro personal podría influir en el éxito de Unidos en el Escenario Tour.