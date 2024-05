Quién es y dónde está José Manuel, el hermano de Lucerito Mijares que vive alejado de los medios

Lucerito y José Manuel Mijares llevan una buena relación de hermanos, pese a la distancia (Foto:Instagram)

En el mundo de la música y la farándula mexicana, encontramos una familia que ha sabido mantener su esencia tanto en el escenario como en la vida privada. Lucero y Manuel Mijares, dos de los cantantes más queridos y respetados de México, unieron sus vidas durante catorce años, en los cuales procrearon a dos hijos.

Lucerito y José Manuel Mijares son los frutos del ex matrimonio que han captado la atención del público, pero de maneras muy distintas.

Mientras que Lucerito ha ganado fans por su carisma y talento, también ha sido objeto de comentarios y “chistes” en redes sociales por figuras como Eduardo Videgaray, ‘El Estaca’ y Sofía Rivera; por su parte, José Manuel ha elegido un camino lejos del ojo público.

Nacido el 12 de noviembre de 2001, José Manuel Mijares Hogaza, ha alcanzado la edad de 22 años, manteniéndose alejado de las redes sociales y el escrutinio mediático que sigue a sus famosos padres y hermana.

Así luce actualmente José Manuel, hijo de Lucero y Mijares (Foto: Instagram/@luceromexico)

Este joven, a pesar de su bajo perfil, comparte con su familia la pasión por la música, habiendo participado en ocasiones especiales en presentaciones junto a sus padres. Por ejemplo, participó tocando la guitarra en una memorable interpretación de El pivilegio de amar y también ha sido visto demostrando su habilidad con otros instrumentos como la batería.

La educación de José Manuel destaca por su enfoque hacia la producción musical, decidiendo estudiar esta disciplina en Berklee College of Music, la prestigiosa escuela de música ubicada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

José Manuel Mijares ha participado en ocasiones especiales cantando junto a su familia (Foto: Archivo)

“Ese chamaco ahorita está estudiando la universidad. Le gusta muchísimo la música, le gusta muchísimo la producción musical, creo que después quiere estudiar algo de music business, y bueno, a él no le gustan mucho los escenarios y la tele, y todas esas cosas, y cuando una fan le pide una foto se pone muy nervioso”, comentó Lucerito Mijares en 2023 a las cámaras de Imagen Televisión.

“Es un tipazo, es lindísimo, nos queremos muchísimo”, dijo la participante de Juego de voces.

Son los únicos hijos de la cantante de "Electricidad" (Foto: Archivo)

La elección del hijo mayor de los cantantes subraya un interés profundo y serio por entender y contribuir al mundo de la música desde una perspectiva diferente a la puramente interpretativa, lo que habla de un enfoque personal y discreto hacia su desarrollo profesional en el campo.

Lucero y su profunda conexión emocional con sus hijos

Por su parte, Lucero, en una entrevista concedida a Alberto Peláez para el podcast En la cama con, compartió reflexiones profundamente personales sobre el nacimiento de sus hijos, describiendo esos momentos como “los más felices e intensos de mi vida”.

José Manuel Mijares se encuentra estudiando en Estados Unidos, aunque en periodos vacacionales se encuentra con su familia (Foto: Archivo)

Reveló además que el nacimiento de sus hijos no fue por parto natural, sino a través de cesáreas, pero aseguró que estuvo perfectamente consciente y emocionalmente presente en esos momentos cruciales. “Ver a tu hijo que te llora y que le abrazas y deja de llorar”, confesó Lucero, resumiendo así la emoción indescriptible de convertirse en madre.

“Cuando tuve a mis hijos fueron los momentos más felices e intensos de mi vida. Tal vez no lo he contado tanto, mis hijos no fueron parto natural, mis dos hijos fueron cesárea, pero estaba yo despierta. No estaba yo dormida, lógicamente, con una anestesia local que me permitía no sufrir”, contó la estrella.

El joven ha acompañado a su famoso papá a eventos relacionados con el medio musical (Foto: Instagram)

La más reciente aparición en público de José Manuel Mijares Hogaza fue en noviembre de 2023, cuando desfiló por la alfombra roja de los Latin Grammy junto a su padre, quien recibió el galardón a la Excelencia Musical.

Esta discreción con la que maneja su vida le ha permitido desarrollarse fuera del foco de atención que muchas veces acompaña a los hijos de celebridades, permitiéndole forjar un camino propio basado en sus intereses auténticos y pasiones.