¿Quién es Caeli, influencer que reveló un intento de abuso sexual por parte de amigos y un exnovio?

Caeli reveló la traumática experiencia durante en el pódcast Un Tal Fredo. Foto: YouTube

Caeli, una creadora de contenido que suma millones de seguidores en redes sociales, abrió una vieja herida en el pódcast ‘Un Tal Fredo’, donde recordó un conato de abuso sexual ocurrido en 2018, que tuvo una segunda historia de agresión, de la cual hasta ahora no había profundizado.

‘Un Tal Fredo’ es un proyecto del youtuber Alfredo Cantú, donde celebridades cuentan experiencias traumáticas que marcaron su vida. Por su sofá han pasado influencer como Lenguas de Gato, Eva de Metal, Sandra Itzel, Miku o Dahsia Wezka, cuyas historias han posicionado al canal como un referente en la plataforma de videos de Google.

En su episodio más reciente, titulado “El trauma más fuerte de mi vida”, Caeli profundiza en un incidente ocurrido en 2018, pero dado a conocer en 2019. En ese entonces, reveló que ella y un grupo de amigos, todos creadores de contenido, asistieron a una fiesta en Argentina, pero que en algún punto de la noche, sus acompañantes intentaron drogarla para abusar sexualmente de ella.

Con ese recuerdo aún fresco en su memoria, Caeli relató cómo logró escapar: “Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. Yo empecé a tratar de zafarme y dije, ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar... Me aventé por las escaleras y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”.

Caeli reveló que un grupo de youtuber intentaron abusar de ella, agregando algún tipo de droga a su bebida. Captura de pantalla YouTube @untalfredo)

La influencer tardó 10 meses para poder contar la difícil experiencia. Aunque en su momento no profundizó sobre qué ocurrió después del incidente, en esta ocasión, Caeli contó que se refugió en Los Ángeles, California, donde vivió junto a un ex novio, a quien consideraba una persona de confianza. Sin embargo, su llegada a Estados Unidos sería una especie de segunda parte de su pesadilla.

Sin mencionar la identidad de su pareja, Caeli contó que, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, él también intentó abusar sexualmente de ella:

“De la nada, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones. Él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, no lo hagas, la vas a cagar... Lo que me salvó, (es que) había un oso de peluche en la esquina... Creo que el güey estaba metiéndose cosas o algo por esos cambios. De la nada voltea a ver al oso y me dice, ‘¿El oso tiene una cámara verdad? Me estás grabando’ y en eso me suelta. El güey en su trip y lo corrí de mi casa”, relató.

A un día de su estreno, el episodio ha superado las 193 mil visualizaciones y ha posicionado a Caeli como uno de los principales temas de conversación en redes sociales.

Caeli, se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y el entretenimiento en línea. Foto: @caeliyt, IG

¿Quién es Caeli?

Patricia Caeli Santaolalla López, conocida simplemente como Caeli, se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y el entretenimiento en línea. Esta joven ha trascendido fronteras desde que se mudó a Estados Unidos en busca de oportunidades en la actuación.

Desde que publicó su primer video en YouTube en 2011, Caeli ha cautivado a millones de espectadores con su estilo desenfadado y auténtico. En sus videos, comparte sus pensamientos sobre la vida, enfrenta retos, y muestra su día a día de una manera única y divertida.

Uno de los aspectos más destacados de su canal es su personaje “Juanxita”, creado en 2012. Esta joven de provincia, caracterizada por su lenguaje directo y su voz chillona, ha ganado popularidad entre los seguidores de Caeli.

A lo largo de su carrera, Caeli ha enfrentado momentos difíciles, como la viralización de un supuesto video sexual. Ante esto, la youtuber respondió con entereza, aclarando que el video tenía seis años de antigüedad y no era motivo de preocupación.

Además de su éxito en YouTube, Caeli ha incursionado en la actuación, estudiando en Canadá y participando en programas de televisión mexicanos como La Voz Kids 3. También ha trabajado como presentadora y acompañante de concursantes, mostrando su versatilidad y talento en diferentes facetas del entretenimiento.

En el ámbito personal, Caeli ha sido vinculada sentimentalmente con varios influencers, incluyendo a Yayo Gutiérrez, Wereverwero, AlexXxStrecci y Guillermo Avilán. Aunque ha enfrentado críticas por la brevedad de estas relaciones, la youtuber ha demostrado tomarse las acusaciones con humor, incluso realizando un “Roast yourself challenge” para reírse de sí misma y de las opiniones sobre ella.