Caeli rompió el silencio y reveló intento de abuso sexual por parte de uno de sus exnovios

La youtuber también habló sobre el incidente que sufrió durante un viaje, cuando conocidos intentaron drogarla para abusar de ella. (Captura de pantalla YouTube @untalfredo)

Caeli, la creadora de contenido quien formó parte de una exitosa oleada de youtubers en la década pasada, reveló el trauma más fuerte que ha enfrentado en su vida, durante una entrevista para el podcast de ‘Un Tal Fredo’.

La creadora de contenido, mejor conocida como Caelike, comenzó abordando un polémico tema que salió a la luz en 2019, cuando enfrentó un traumático suceso donde un amigo, también youtuber junto con un grupo de amigos intentaron drogarla para abusar sexualmente de ella en un viaje a Argentina.

En aquel entonces internautas señalaron al youtuber uruguayo Yao Cabrera de haber tratado de agredir a Caeli. A pesar de que la influencer una vez más, no reveló nombres si refirió que el presunto agresor, también se dedicaba a creación de contenido y no era mexicano.

“Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. (...) Yo empecé a tratar de safarme y dije, ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. (...) Me aventé por las escaleras... y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”.

La influencer rompió en llanto al contar sus experiencias más traumáticas. (Captura de pantalla YouTube @untalfredo)

Caeli reiteró que decidió contar lo que le había pasado para ayudar a otras mujeres y alertarlas de que tengan cuidado incluso con personas cercanas, “Es muy difícil. Si es difícil para mí que me salvé, para muchas que no, se me hace tan duro y por eso quiero contarlo, porque ahí eran amigos”.

Tras lo ocurrido, la youtuber mexicana decidió abandonar el proyecto donde trabajaba para una serie y se fue a Los Ángeles donde enfrentó una fuerte depresión. No obstante narró que uno de los traumas más fuertes de su vida pasó en ese momento de su vida.

Llamó a su exnovio pues necesitaba apoyo y confiaba en él. “Esos tres días yo ya le veía actitudes raras. Pues ya terminamos, tal vez por eso está así, como lindo y de repente súper enojado”, señaló.

Confesó que nunca había hablado de este incidente públicamente y entre lágrimas contó que su exnovio también intentó abusar sexualmente de ella pese al estado de vulnerabilidad que estaba. Caeli indicó que jamás imaginó que el hombre con quien había vivido un año y creía que era el amor de su vida se portara de esa forma.

“Era el amor de mi vida, con quien viví como todo un año, conoció a mi papá. Mi papá era de, “te la encargo aquí en Los Ángeles”... porque era él mi persona (de confianza) ya”, sollozó.

“De la nada, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, no lo hagas, la vas a cagar. (...) Lo que me salvó, había un oso de peluche en la esquina... creo que el güey estaba metiéndose cosas o algo por esos cambios. De la nada voltea a ver al oso y me dice, ‘¿El oso tiene una cámara verdad? Me estás grabando’ y en eso me suelta. El güey en su trip y lo corrí de mi casa”.

La influncer comentó que se había salvado por un oso de peluche que tenía en una esquina de su casa, y termino de narrar ese episodio de su vida aceptando que le es muy complicado confiar en las personas.

“Me duele tanto decir eso, pero ya está bien difícil confiar... El abrir tu corazón a alguien ya se me hace bien difícil y odio que alguien haya dañado esa parte de mí”, explicó.