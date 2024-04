Joven de Durango exhibe a extranjeros incómodos y molestos por la música

Los extranjeros se cambiaron del lugar por "no soportar" la música del joven Captura: TikTok/ minipapix

El pasado lunes 8 de abril ocurrió uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar que oscureció varios estados de la República Mexicana, entre ellos Durango. Por supuesto, el evento trajo consigo a cientos de miles de turistas extranjeros que se instalaron en nuestro país para disfrutar la espectacular penumbra.

Luego de que terminó el eclipse, las redes sociales explotaron ante la circulación de un video que muestra a una turista estadounidense en Durango prohibiendo la entrada de mexicanos a un mirador público para ver el fenómeno astronómico, lo que desató indignación y un nuevo debate en torno a la gentrificación.

Y es que desde hace varias semanas, en redes se han evidenciado malas experiencias con extranjeros; destaca el caso de la mujer estadounidense que fue criticada por menospreciar la música de los organilleros de CDMX, la banda sinaloense que se manifestó en Mazatlán ante las quejas de ruido por parte de un empresario que se puso de lado de los turistas de otros países, y hasta el chef que en Puerto Vallarta fue demandado por vecinos extranjeros molestos por el mariachi que toca en su restaurante.

Todo ocurrió en una cafetería, mientras el mexicano escuchaba música de Bob Marley Crédito: TIKTOK/@minipapix

Ahora fue el turno de un joven llamado Ángel de la Rosa, originario de Durango, quien tranquilamente visitó una cafetería de su ciudad para disfrutar de una bebida en compañía de sus padre. A través de sus redes sociales, Ángel exhibió a un grupo de turistas extranjeros que se cambiaron de mesa molestos por la música que escuchaba en una pequeña bocina.

“Se que pueden oírme haciendo este video pero no me importa. Aquí en Durango no tenemos tantos turistas, y la razón de que haya tantos turistas ahora mismo es por el eclipse”, explicó el joven, hablando en perfecto inglés. Asimismo, relató cómo en cuanto salió la música desde su pequeña bocina, los turistas se alejaron a otra mesa.

Sin importar que lo escucharan quejándose de su actitud de superioridad, Ángel lanzó un sensato comentario sobre los turistas que se incomodan por la relación entre México y la música: “No entiendo cómo vienen a un país lleno de música y cultura y se molestan por el ruido. Si vienes a México vas a escuchar música, es inevitable”.

El video se llenó de comentarios en apoyo al joven y en crítica a la actitud de los extranjeros. “Si yo fuera tú, le subo a la música y pongo una cumbia”, se puede leer.

El mirador secuestrado por extranjeros en Durango

La empresa aseguró que el gobierno del estado fue quien les “vendió” el espacio exclusivo para apreciar el eclipse Crédito: Tiktok/@mxespaciolibre

Uno de los momentos de enfrentamiento con extranjeros más escandalosos que dejó el eclipse total fue aquel donde una mujer, aparentemente originaria de Estados Unidos, prohibió la entrada a un grupo de mexicanos a un mirador público de la ciudad de Durango.

La mujer argumentó que aquel lugar era el sitio de un evento privado y no permitió que una familia entrara a disfrutar el eclipse. Por supuesto, los internautas se quejaron de la situación en redes sociales pues se trataba de un espacio abierto al público.

Desde que se viralizó el video, la cuenta de Twitter de Esteban Villegas, gobernador del estado de Durango, no ha dejado de recibir críticas por la situación, especialmente en las fotos donde el político presumió la llegada de extranjeros para ver el eclipse.

“Vienen e insultan a los mexicanos y tú no sólo lo permites sino que lo facilitas”, “Son tierras mexicanas, claro que son bienvenidos los turistas pero deben respetar y no creerse superiores ni andar queriendo correr a los locales”, “Necesitamos una explicación de la situación en el mirador”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.