La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: Alfredo Adame rompe el silencio tras su expulsión

Las primeras declaraciones de Alfredo Adame tras ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4 '

“A minutos de mi salida, estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer y, bueno, yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día que me estuvo insultando, ofendiendo, molestando”, expresó, sumido en una mezcla de emociones e interrogantes sobre las circunstancias que lo condujeron hasta ese punto.