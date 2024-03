Vive Latino 2024: de Belanova a Panteón Rococó, estos fueron los mejores momentos del primer día del festival

Éste 16 y 17 de marzo se llevará a cabo la edición número 24 del Vive Latino.

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo el primer día del Vive Latino 2024 y bandas como Panteón Rococó, Belanova y Billy Idol se robaron el corazón de los asistentes al entonar sus mejores éxitos.

A diferencia de otros años en donde se realizaba en el Foro Sol, en esta edición el evento musical se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la experiencia no estuvo únicamente limitada a los asistentes, sino que también las personas que ya no pudieron ir tuvieron la oportunidad de verlo a través de una transmisión online.

Después de que las puertas del recinto se abrieron alrededor de las 13:30 horas, jóvenes y adultos comenzaron a ingresar para ver a las primeras agrupaciones que se presentarían.

Entre estas estuvieron SGT: papers, Out of Control Army y Chingadazo Kung Fu, quienes fueron ambientando a los más tempraneros.

billy idol en el Vive Latino 2024.(@InherenteR)

Alrededor de las 16:00 horas, mientrras los Cafres tenían algunos problemas en su presentación debido a situaciones técnicas, LNG/SHT también estaba en otro escenarioo listo para cautivar a sus más leales seguidores.

Sin lugar a dudas, Bratty era uno de los momentos más esperados de la tarde y la afluencia de personas comenzó a aumentar alrededor de esa hora. Entre algunas de las melodías que la cantautora entonó con su público estuvieron Estos Días y Ya no es lo mismo.

Tras varias horas, los fans del festival comenzaron a reunirse en uno de los espacios para alcanzar el mejor lugar posible y poder ver a Billy Idol, quien marcó la pauta de la noche memorable que sería al entonar Dancing With Myself.

Belanova triunfa en el Vive Latino

Si algo era sumamente esperado en esta edición del Vive Latino 2024 era el regreso de Belanova a los escenarios, pues después Denisse Guerrero se alejó del foco público durante muchos años por una ‘crisis existencial’, según lo que llegó a comentar para el medio Glamour, el sábado pasado sería un día que marcaría su trayectoria.

Denisse previo a su show en el Vive Latino Foto: Marlem Suárez

El escenario Amazon y sus alrededores retumbaron cuando la cantante hizo que todo se volviera un ambiente sumamente nostálgico al entonar algunas melodías como Niño, Tus ojos, Cada que, Me pregunto, Rosa Pastel y Mariposas.

Además, como si el momento no fuera ya un éxito, el hecho de que Belanova invitara a Mon Laferte para entonar No me voy a morir, hizo que los gritos y emoción en el Autódromo Hermanos Rodríguez no pararan.

Panteón Rococó cierra con broche de oro

Panteón Rococó podría considerarse uno de los clásicos del Vive Latino y con su energía hizo que el cierre del primer día fuera mucho más de lo esperado.

Arréglame el alma y La Carencia fueron algunos de los éxitos que la banda entonó. Además, como parte de lo que fácilmente podría ser una tradición, el público no dejó de bailar en todo momento, pese a que la tierra se levantaba y los cubría.

“Les dije que se nada iban a servir sus celulares, aquí vinimos a bailar y a disfrutar, esto es Panteón Rococó”, fue uno de los mensajes que dio uno de los músicos a su público muy contento de ver el efecto de la música.