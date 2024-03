“Son para gringos”: influencers mexicanos se quejan de que las salsas ya NO pican por gentrificación en CDMX

(YouTube: La Ruta de la Garnacha // TikTok: @kemocion)

En los últimos meses, muchos mexicanos han recurrido a sus redes sociales para manifestar su descontento con la migración de extranjeros a la Ciudad de México, pues consideran que su estancia definitiva (conocida como gentrificación) ha motivado cambios radicales en establecimientos de algunas colonias.

Por ejemplo, varios influencers oriundos de la CDMX aseguran que taqueros y garnacheros que venden sus productos en las colonias Roma Norte, Condesa e Hipódromo Condesa disminuyeron el picante de sus salsas para hacerlas más ‘amigables’ para sus nuevos consumidores.

“En la Ciudad de México está pasando un efecto de gentrificación cabrón que las salsas ya no pican. De hecho, les he dicho a los taqueros ‘‘¿Es para gringos verdad? ¿Tienes algo que pique?’ y me dicen que ya no. Wey, estás aquí por los mexicanos”, declaró Lalo Villar, conductor de La Ruta de la Garnacha, en entrevista con Diego Ruzzarin.

La capital mexicana se corona como el lugar con la mayor variedad y riqueza en tacos, revela un estudio basado en datos de inteligencia artificial (Freepik)

“México sufre de ese síndrome de ‘demasiado lejos de Dios, demasiado cerca de Estados Unidos’ y me parece que México es de los países que tiene más difícil la posibilidad revolucionaria de todo Latinoamérica por la cercanía geográfica, pero lo de las salsas sí puede tener una revolución”, agregó Ruzarrin.

Carmen Fuentes León, conocida en redes sociales como @Kemocion, también externó su descontento con esta situación cuando acudió a una sucursal de la taquería El Califa.

“Estoy siendo víctima de la gentrificación en los tacos El Califa’. Fíjate que aquí la salsa no enchila y sabes por qué, porque hay muchos estadounidenses viniéndose a vivir aquí y cuando piden sus tacos, les pica mucho por la salsa. Ellos se los han regresado a los taqueros”, contó en TikTok.

tacos. (Foto: tomada de Grill red house)

Extranjera se queja de las salsas mexicanas

Los habitantes de la Ciudad de México no son los únicos que han detectado este ‘problema’ en los puestos de garnachas y taquerías, también algunos extranjeros que han visitado la capital de México en los últimos meses.

La influencer estadounidense @Soy_nastiia publicó un video en su cuenta de TikTok, donde aseguró que ni la salsa más picosa de un puesto de garnachas pica.

“Toda esta cosa sobre extranjeros en Ciudad de México es verde. Me refiero que hasta la salsa comienza a picar menos. Ahorita estoy comiendo aquí (en CDMX) y me trajeron tres salsas. Dijeron que una pica menos, una más y otra mucho y no me pica ninguna”, declaró.