“AMLO quiso quemar al NYT y sólo balbuceó insultos”: reaccionan a nueva investigación por dinero del narco en campaña del 2018

Acusó al periódico de enviarle un ‘ultimátum prepotente y amenazante’. Foto: Gobierno de México

En la conferencia matutina de este jueves 22 de febrero, Andrés Manuel López Obrador reveló que el medio estadounidense The New York Times le envió un escrito para pedir su opinión sobre un reportaje que está próximo a publicar sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial de 2018, en la cual resultó vencedor.

De acuerdo con el documento que leyó en La Mañanera, este nuevo texto se basa en una investigación que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo sobre la supuesta entrega de dinero proveniente del Cártel de Sinaloa y Los Zetas a los asesores y a los hijos del hoy presidente.

AMLO tachó de prepotente y amenazante el cuestionario enviado por la corresponsal en México, Natalie Kitroeff de quien, por cierto, exhibió sus números telefónicos mientras lo leía en vivo. Durante algunos minutos, López Obrador se dedicó a atacar tanto a la periodista como al medio, al tiempo que respondía algunas de las preguntas que le hicieron llegar vía su vocero Jesús Ramírez Cuevas, sin embargo, dijo que esperará a que salga a la luz el reportaje.

“No le gusta el periodismo”: las reacciones a los ataques de AMLO al NYT

Las revelaciones del presidente López Obrador ya han generado todo tipo de reacciones, principalmente provenientes de la oposición. Incluso el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, se atrevió a pedir que el Congreso de la Unión lo sometiera a juicio político porque cada vez son más evidentes sus presuntos nexos con el crimen organizado, pero además tras dar a conocer en La Mañanera que pedía al exministro Arturo Zaldívar influir en las determinaciones de los jueces y magistrados.

Quien también se lanzó en contra del presidente y sus descalificaciones fue el político perredista Fernando Belanuzarán Méndez: “Así como López Obrador encueró a Artir Zaldívar, el periodismo lo está encuerando a él. Quiso quemar reportaje del NYT, pero ahora sabemos que buscaron conocer su opinión. Como siempre, AMLO sólo balbuceó insultos. Capaz que salen los videos de sus hijos recibiendo dinero”, escribió en X.

El opositor criticó severamente al presidente. Foto: X

Quien también se pronunció fue el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, pues republicó un mensaje de la cuenta Sociedad Civil México en el que se solidariza con la periodista Natalie Kitroeff luego de que el presidente la violentara al exhibir su teléfono en el ‘show matutino de Palacio Nacional’. “Se quiere curar en salud el ‘narcopresidente AMLO’. La tromba de evidencias es ya imparable. Investigan a hijos de AMLO por recibir ‘moches’ del ‘Mayo’ lambada en 2018″, apuntó en X.

Sin embargo, no sólo los políticos de la oposición han reaccionado al intento del presidente de exhibir al medio estadounidense y ‘quemarle la nota’, como se dice popularmente en el gremio. Activistas, defensores de derechos humanos y hasta organizaciones civiles han hecho eco de la próxima investigación del NYT y acusado un nuevo ataque al periodismo y la libertad de expresión.

“Hace unas semanas acusaban a ProPublica de no haber pedido su postura a Presidencia (algo que era falso). Ahora se quejan de que el YT sí les pida comentario. Lo que no les gusta es el periodismo. El presidente no sólo mostró el número de teléfono de Natalie Kitroeff. LO LEYÓ EN VOZ ALTA. El presidente haciéndole doxing a una periodista. Qué tipo tan miserable. Se nota su enojo y desesperación”, escribió en su cuenta de X el activista y director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García.