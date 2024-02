Quiénes son los narcos que se habrían reunido con asesores de AMLO en 2018, según The New York Times

AMLO ofreció detalles sobre la solicitud del NYT durante su conferencia.. EFE/ Mario Guzmán

Durante la conferencia matutina del 22 de febrero, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer una carta enviada por la corresponsalía de The New York Times en México para solicitarle una entrevista a la oficina de la Presidencia respecto a una nueva investigación que señala presuntas conexiones entre los asesores del tabasqueño y líderes criminales.

Te puede interesar: ¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que ‘The New York Times’ envió a AMLO sobre nueva investigación que lo vincula con el narco?

La misiva, firmada por Natalie Kitroeff, reveló que el medio neoyorquino inició un reportaje, a partir de investigaciones del Gobierno de Estados Unidos, sobre un supuesto acuerdo económico con grupos del narcotráfico en el que habrían estado involucradas personas cercanas al mandatario mexicano.

Este trabajo periodístico tendría como referencia expedientes distintos a los elaborados por la Administración de Control de Drogas (DEA) para la ya concluida indagatoria sobre aparentes patrocinios para la campaña presidencial de 2006.

Te puede interesar: AMLO revela que The New York Times investiga financiamiento del narco en su campaña de 2018: “Fue amenazante”

Concretamente, la jefa del departamento del NYT en México señaló que esta investigación del gobierno estadounidense está “basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero” y examinó “alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco”.

El presidente expuso el documento íntegro con los cuestionamientos del NYT. (Presidencia)

De acuerdo con la solicitud de entrevista del diario neoyorquino, “un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García [’El Mayo’], uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018″.

Te puede interesar: AMLO reconoce el ‘poder’ de Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero: “Tienen bastante capacidad de movilización”

Adicionalmente, fuentes de la investigación a las que The New York Times tuvo acceso retomaron declaraciones de otro informante, según las cuales “uno de los fundadores del Cártel de Los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador [...] con la esperanza de salir de prisión”.

Este supuesto financiamiento habría ocurrido después de los comicios del 1 de julio de 2018 que le dieron la victoria al hoy mandatario federal.

Respecto a esta presunta negociación, la carta no expuso la identidad del miembro de Los Zetas que habría participado ni la de los personajes cercanos al presidente. Estos últimos solamente fueron referidos como “un ayudante oficial y un asesor no oficial”.

AMLO mañanera acusaciones 2018.

Al momento en el que el documento fue presentado por López Obrador en Palacio Nacional, el reportaje de The New York Times aún no había sido publicado, por lo que se desconocen detalles adicionales de la investigación.

En la solicitud que el medio hizo llegar al presidente por medio de Jesús Ramírez Cuevas, se explica que la investigación por estos presuntos acuerdos fue concluida “luego de que autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático”.

Aparentemente, la decisión de cerrar el caso “se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020″.