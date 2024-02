Detienen en México a guatemalteco ligado a un operador del Mayo Zambada

Jason durante su captura en 2014 (Foto: especial)

Autoridades de Chiapas realizaron la captura de Jason Antonio “Y”, un hombre originario de Guatemala y quien es buscado por las autoridades estadounidenses debido a que es señalado de ser un presunto socio de José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, este último identificado como operador de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar: Cuántos y cuáles son los delitos que enfrenta El Mayo Zambada en EEUU

Medios de Guatemala fueron los que reportaron la captura de Jason Antonio, información revelada por The Associated Press luego de que agentes de la Fiscalía de Chiapas pidieron permanecer bajo el anonimato, debido a que no contaban con el permiso para compartir lo ocurrido.

La captura, según los reportes, fue realizada el domingo 18 de febrero, pero la información relacionada al caso fue compartida un día después. El arresto fue realizado en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Tapachula y posteriormente fue entregado a los efectivos de la Fiscalía de Chiapas.

A inicios de 2023 el ciudadano guatemalteco fue sancionado junto con otras personas (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

El hombre de origen guatemalteco fue sancionado por autoridades estadounidenses en enero del año pasado, con lo que sus propiedades y activos en el país vecino del norte quedaron congeladas.

El operador del Mayo Zambada

Cabe destacar que a finales de enero del año pasado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a diversas personas, entre ellas un hombre identificado como operador para el Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar: Así es como ‘El Mayo’ Zambada se ha escondido del gobierno durante décadas

Uno de los hombres fue José Ángel Rivera Zazueta, mexicano que sería el encargado de una célula criminal enfocada en la fabricación y tráfico de drogas que tiene sede tanto en Culiacán, Sinaloa como en la capital del país. Su rol consiste en conseguir precursores químicos desde China para la fabricación de diversas drogas como el fentanilo, ketamina y metanfetaminas.

(Foto: OFAC)

“Además de Rivera Zazueta, la OFAC sancionó a sus socios Nelton, un ciudadano mexicano, y al ciudadano guatemalteco Jason Antonio, por colaborar en la obtención e importación a México de precursores químicos del fentanilo con fines de fabricación, cuyo producto final tuvo como destino Estados Unidos”

Según investigaciones de autoridades italianas, El Flaco como uno de los principales operadores del Mayo Zambada. Fue en 2019 que Ángel Rivera se habría reunido en Sicilia con sus socios, con el objetivo de organizar el envío de 1.5 toneladas de cocaína que sería vendida a la mafia italiana.

Te puede interesar: Así fue como ‘El Chapo’ Guzmán intentó derribar a ‘El Mayo’ Zambada como cabeza del Cártel de Sinaloa

A través de la Operación Halcón se pudo conocer la forma en la que El Flaco llevó drogas hasta Europa. Según dio a conocer la periodista especializada en temas de narcotráfico, Anabel Hernández, dicho hombre habría sido ubicado luego de que se registró con documentos reales en un lujoso hotel de Italia.

Además, grabaciones obtenidas por autoridades de de Italia señalan que se trataba de un hombre muy relevante dentro del Cártel de Sinaloa, al ser identificado como el segundo al mando dentro de la organización.

Líder criminala de Guatemala y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa

El hombre sentenciado usaba el alias "Fénix" (Foto: ICE)

Apenas el pasado 13 de febrero la Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre la condena de un hombre originario de Guatemala, identificado como líder criminal y quien tendría nexos con el Cártel del Pacífico.

Josué Adán Lemus Lara, también conocido con el alias Fénix, fue condenado por conspiraron de tráfico de cocaína por vía marítima. Tanto él como su hermano serían los jefes de un grupo delictivo de carácter transnacional.

“La organización movía toneladas de cocaína desde Sudamérica a Guatemala por mar, y por tierra a sus homólogos mexicanos, incluidos miembros del Cartel de Sinaloa, para importarlas a Estados Unidos”, se puede leer en el informe de las autoridades estadounidenses.