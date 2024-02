Entre CJNG y Los Zetas: el grupo criminal La Barredora y su presencia en Tabasco

Así se mostraron supuestos integrantes del CJNG en Tabasco. Captura de pantalla

Para Héctor Francisco Morán González, comandante de la 30 Zona Militar de Tabasco, no hay presencia de cárteles en la entidad. Sin embargo, diversos hechos apuntan a la presunta responsabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero lo que sí reconoció el comandante Morán González es la presencia de una célula denominada La Barredora, la cual ha sudo ligada con diversas organizaciones criminales.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, fueron las palabras del militar en enero pasado.

En enero pasado un comandante militar negó la presencia de cárteles en Tabasco (Foto: Archivo)

Lo anterior coincide con un video en el que parecen presuntos miembros del cártel de las cuatro letras y quienes aseguran que el grupo La Barredora no está relacionado con ellos e incluso los señalaron como los responsables de la quema de unidades en Tabasco y retaron a sus rivales a un enfrentamiento

“Salgan a toparse con nosotros y dejen de estar dañando a la ciudadanía quemando sus carros, que es lo único que saben hacer: asaltando los comercios. Ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho. Vamos a limpiar el estado de todas esas lacras”, fueron parte de las declaraciones de un hombre acompañado de varios sujetos armados.

Entre los Zetas y el CJNG: La Barredora en Tabasco

Si bien los presuntos sicarios del CJNG acusaron que La Barredora estarían involucrados con Los Zetas dichas declaraciones pueden contrastarse con información surgida de reportes militares en los que se menciona a La Barredora.

Adán Augusto López fue quien habría colocado a varios sujetos presuntamente vinculados con un grupo criminal en puestos de poder Foto: Cuartoscuro Daniel Augusto

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue hackeada por el colectivo Guacamaya fue filtrado un reporte del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise), con fecha del 30 de agosto de 2022 y en el que fueron vinculados altos funcionarios de Tabasco con supuestos lazos con el crimen organizado.

Entre los nombres que llamó la atención fue la de Adán Augusto López, quien fue gobernador de la entidad quien fue acusado de colocar en cargos clave a al menos tres personas que estarían ligadas con La Barredora, identificada en ese momento como una célula del CJNG liderada por Benjamín Mollinedo, alias El Pantera.

De manera específica fueron señalados Hernán Bermúdez Requena, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad; José del Carmen Castillo Ramírez, quien actualmente es secretario de Seguridad, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director de la Policía Estatal.

A mediados de enero pasado fue detenido José Luis “H”, alias La Pava y supuesto jefe de plaza en Tabasco de La Barredora en la zona de Chontalpa y quien al parecer recibía órdenes de Luciano “G”, alias El Topo y Euler Ruvalcaba, alias Comandante Rayo.

Desmantelan narcocampamento del CJNG en Tabasco

El entono se complejiza debido a que han surgido reportes que apuntan a la operación del CJNG en Tabasco, por ejemplo apenas el pasado 1 de febrero las autoridades encontraron diversos vehículos luego de efectuar una orden de cateo en la colonia Club del Lago en Villahermosa.

Fueron más de 20 unidades, entre las que se encontraron dos vehículos todoterreno que tuenen un costo considerable. Además había armamento y varias gorras con las siglas del CJNG, por lo que se presume que en el sitio operaban posibles integrantes del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El CJNG es uno de los grupos criminales que opera en diversas entidades el país, según datos de AC Consultores es la organización criminal con mayor presencia en México.