Álvarez Máynez celebra millonaria multa a Morena y cancelación de las corridas de toros | VIDEO

El aspirante a la presidencia dio su postura ante la multa que el Tribunal Electoral le puso a Morena Crédito: Cuartoscuro

Durante la tarde de este miércoles 31 de enero trascendió que una jueza federal frenó de nueva cuenta las corridas de toros en la Plaza de Toros México, recinto localizado en la capital mexicana, donde el pasado domingo 28 de enero cerca de 45 mil personas se dieron cita tras años de inactividad.

Te puede interesar: Álvarez Máynez arremete contra diputados por faltar a cientos de sesiones: “Es increíble el nivel de cinismo”

Del mismo modo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sí debía ser sancionado con una millonaria multa. A ambos temas reaccionó Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC).

El diputado y excoordinador de campaña de Samuel García Sepúlveda, actual gobernador del estado de Nuevo León, publicó a través de las redes sociales un video de poco más de dos minutos y medio de duración en donde celebró que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deba pagar 62.2 millones de pesos tras confirmarse que hubo actos anticipados de campaña tras la colocación de espectaculares, pintas en bardas y demás promocionales que favorecieron a los aspirantes a la presidencia durante el proceso interno del partido guinda en el cual se eligió a la corcholata que figuraría en la boleta electoral en las elecciones del próximo 2 de junio.

Multan a Morena con más de 62 millones de pesos Crédito: Cuartoscuro

A pesar de haberse tornado a favor de la penalización, el precandidato presidencial señaló que tener que pagar la millonaria cantidad no era suficiente, motivo por el cual publicó el video antes destacado a modo de dar una justificación.

Te puede interesar: “Lo peor de la política mexicana”: así fue la dura crítica de Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez por reunirse con priistas

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, el partido de AMLO gastó más de 40 millones de pesos en actos anticipados de campaña, motivo por el cual recordó que en el pasado él ha denunciado que tanto el partido guinda como la coalición Fuerza y Corazón por México han gastado millonarias cantidades permitiendo hacer la sugerencia que el dinero proviene de otras administraciones, es decir, dinero robado o bien que sea de parte de empresarios a cambio de futuros beneficios o bien, procedente del crimen organizado.

“Es corrupción patrocinando a cambio de futuras canonjías que cuestan dinero de tus impuestos”, dijo.

El TEPJF multó a Morena con más de 62 millones de pesos, por lo que el aspirante a la presidencia celebró tal veredicto Crédito: X @AlvarezMaynez

Cabe destacar que en el pasado el emecista arremetió en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que el órgano electoral anunció medidas en contra del gobernador de Nuevo León al que el ordenó bajar el video en el cual se hizo oficial el destape del diputado como precandidato presidencial, por lo que ahora abordó el tema relacionado con Morena.

Te puede interesar: Tribunal Electoral multa a Morena con más de 62 mdp; afirma que fue por actos anticipados de campaña

“Sería de risa si no es porque hay una cosa muy importante: ustedes han visto que nosotros hemos documentado demasiado que las dos señoras candidatas de la vieja política llevan meses, tal vez años saltando las reglas electorales (…) empezaron mucho antes una precampaña simulada en ambos casos proceso millonarios costosísimos con eventos, espectaculares....”, dijo.

Corridas de toros no son ajenas al presidenciable

Además de abordar el tema de la multa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, Jorge Álvarez Máynez se pronunció por el regreso de las corridas de toros, actividad que este miércoles 31 de enero también fue frenada por una jueza federal.

Bajo esa tónica, el precandidato del partido naranja remarcó que se trataba de una forma de maltrato animal que se normalizaba y de la cual él fue fanático en el pasado; no obstante, subrayó que ya había rectificado.

“El maltrato no es cultura y te lo dice alguien que fue muchas veces… En Zacatecas creces con eso como normal y por supuesto que lo puedo apreciar por haber sido expuesto a ese tema (…) pero yo estoy en contra del maltrato animal. En la vida fui taurino y rectifiqué, siento que hay que cambiar de opinión y saber cambiar de opinión. Si hoy me tocara, yo no llevaría a mis hijos a ver las corridas de toros”.

El presidenciable lamentó que este tipo de actividad sea una forma de normalizar el maltrato animal y la violencia Crédito: Cuartoscuro

Las declaraciones hechas por el político fueron dadas durante una entrevista en la cual remarcó que en Zacatecas, entidad de la que es originario, las corridas de toros son consideradas una tradición; no obstante, también reconoce que este tipo de actividad es financiado con recursos públicos que insistió, se deben detener.

“De entrada, que no haya subsidio público porque muchas de las corridas de toros, de las escuelas de toros, de los espectáculos taurinos, se financian con recursos públicos; y, que no deberían de entrar niños, porque ahí es donde normalizas la violencia”.

Las corridas de toros en la actualidad están prohibidas en entidades como Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa, contraste a Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas donde son calificadas como bien cultural y material.