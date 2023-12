Ana María Alvarado arremetió contra Maxine Woodside por minimizar su demanda: “Es cosa de dos”

Ana María Alvarado reaccionó molesta a las declaraciones de Maxine Woodside sobre la demanda (Infobae)

Ana María Alvarado continúa en su disputa legal con Maxine Woodside por haberla despedido de su programa de radio hace casi un año y debido a que la Reina de la Radio ha dicho que esta demanda es sólo problema de Ana, ella se enojó y le respondió.

En sus declaraciones, Maxine mencionó que ella no está preocupada ni tiene que solucionar algo porque “yo no tengo ningún problema con Anita Alvarado, ella fue la que me demandó, entonces ella tendrá la bronca”, dijo la locutora.

Pese a que esto ya tiene semanas, recientemente Ana le respondió a su excompañera a través de su canal de YouTube. La periodista señaló que a pesar de que ella fue quien inició la demanda, no es sólo problema de ella, sino que pasó a ser cosa de dos y, además, sí es un asunto grave ya que es un proceso legal.

Ana María señaló que Maxine se ha querido "lavar las manos" de esta situación públicamente, pero la demanda sigue (Captura de pantalla/YouTube)

“Lo que me llamó la atención es que diga que no tiene nada conmigo, qué bueno (...) pero que el problema es mío porque yo la demandé, pues no. Afortunadamente, cuando demandas a alguien, el problema es de dos”

Asimismo, arremetió contra Woodside por hacer menos este conflicto en cada oportunidad que tiene, aparentando que no tiene importancia lo que ella está exigiendo.

“Lo que veo es que siempre le quiere restar importancia al asunto legal por el que estamos atravesando. Claro que como son procesos largos y aparentemente no pasa nada porque ha ido muy lento como les he contado de un tribunal federal pasó a uno local y ahí anda atorado, fue como empezar de cero nuevamente. Entonces, como no ha habido un avance ni nada, tal vez ella piense que se quedó en el limbo, pero no”, sentenció Alvarado.

Maxine se ha defendido, negando que ella haya sido quien le pagaba a Ana María, es decir, no existía relación laboral entre ellas (Instagram/@maxwoodside)

Explicó que ella ya conoce la forma de actuar de la Reina de la Radio y es por esto que lo expone, pues considera que es una estrategia para no afectar su imagen ya que de esta forma aparenta que no está preocupada y que la demanda no procederá. Incluso, Anita acusó a Maxine de querer “lavarse las manos”.

“Aquí no se trata de bondad o maldad, sino de justicia, eso es lo único que he dicho y ya no quiero estar como loro contestando lo mismo una y otra vez, pero la del problema no soy yo, pero estamos metidas en una situación y sí me extraña que nunca quiera tomar su responsabilidad (...) el problema lo tenemos las dos, es cosa de dos (...) qué curioso que aún se siga lavando las manos”, señaló la periodista.

¿De qué trata la demanda de Ana María Alvarado contra Maxine Woodside?

En mayo de 2023 fue que Ana María dio a conocer que demandó formalmente a Maxine Woodside por haberla despedido de Todo para la mujer tras haber trabajado por más de 30 años con ella.

(Foto Instagram: @maxwoodside)

Acusó que la locutora presuntamente le tenía que pagar una liquidación, pero no lo hizo.

Maxine, por su parte, se defendió asegurando que no tendría por qué pagarle la liquidación ya que ella nunca fue su patrona, sino que ambas trabajan para Radio Fórmula y sólo estaba dentro del proyecto de Todo para la mujer. Es decir, no hay forma de comprobar que ella realmente haya sido su patrona, la que le pagaba.

Antes de iniciar la demanda, tuvieron un careo en Conciliación y Arbitraje, donde no lograron llegar a un acuerdo y fue por ello que inició el proceso legal en contra de Woodside.

En el caso de que Ana gane la demanda, Maxine tendrá que pagar la liquidación.