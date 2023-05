Ana María Alvarado demandó formalmente a Maxine Woodside: “El proceso inició”

Ana María Alvarado no quiere "pecar de ingenua" y creer que su exjefa procederá a pagarle inmediatamente (Foto: Instagram)

Después de que Ana María Alvarado saliera del programa radiofónico Todo Para la Mujer en el cual colaboraba con Maxine Woodside, los conflictos alrededor de ambas conductoras se volvieron más intempestivos que nunca. Esto, porque la presentadora de Sale el Sol señaló que fue despedida injustificadamente, mientras que su excompañera mencionó que eso era mentira.

Te puede interesar: Ana María Alvarado aclaró por qué Alex Kaffie no estará en Sale el Sol

Ahora, Ana María dio a conocer que ya procedió legalmente en contra de La reina del radio, ya que busca obtener una “liquidación justa”.

Cómo dio a conocer la demanda contra Maxine Woodside

A través de su programa de Youtube, Alvarado señaló que deseaba hacer de conocimiento público las acciones que había tomado en contra de Maxine Woodside.

Te puede interesar: Lyn May criticó a Peso Pluma porque “se le subió la fama”

“Les tengo, ahora sí que en exclusiva, porque qué mejor que lo diga yo, está interpuesta la demanda formalmente, el proceso ha iniciado”, comentó.

La presentadora de espectáculos ahondó que tomó esta decisión porque consideró que era lo más adecuado.

Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside (Instagram/@maxwoodside y Facebook/@AnaMariaAlvaradoOf)

“Yo he tratado de ser muy seria en esta situación, no crean que bla, bla, bla, bla y solo era para intimidar, para molestar o para hacerme notar, no, desde un principio les dije que iba por mi justa liquidación”, comentó.

Te puede interesar: ¿Cuál es la fortuna de Luis Miguel? Esto sabemos sobre las propiedades de ‘El Sol’

Ana María destacó que ella no tenía intenciones de hacer polémica, sino que deseaba un cierre a toda esta situación.

“Yo desde el día uno les he ido platicando de frente, con tranquilidad y claramente a todos ustedes las cosas. Como ustedes ven, se ha cumplido cabalmente palabra por palabra”, remarcó y agregó:

“Lo he sostenido, mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas, de mis acciones. Sé que es algo justo, ...no es por tener followers, es porque ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde”.

Las conductoras están inmersas en un pleito legal (Infobae México)

La conductora no se negó a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Maxine en caso de que estuviera dispuesta.

“Estoy tranquila y… estaré satisfecha con el resultado que designe un juez; simplemente en estas situaciones dos personas no se pusieron de acuerdo, ¿qué dice una tercera persona, que es un juez?, y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”, rescató.

Ana María buscaba reconciliarse con Maxine

Previo a anunciar el procedimiento legal, hace unas semanas, Ana María Alvarado dijo estar dispuesta a reconciliarse con Woodside, sin embargo, ya había explicado que debido a procesos legales esto podría verse mermado.

“Sí me duele porque había un cariño, una amistad, ojalá que con el tiempo se pudiera reestablecer, pero yo me imagino que mientras haya un pleito en los juzgados, pues no hay manera, son pleitos largos”, apuntó.

Maxine negó desde el primer momento que haya despedido a su excolaboradora; ahora se enfrentarán en los tribunales (Foto: Instagram@maxwoodside)

En ese momento, Ana María volvió a señalar que para ella en este momento lo importante era obtener su liquidación.

“Yo sólo voy tras una liquidación, que es lo justo porque el otro día alguien me decía: ‘Es que le quieres quitar dinero’. No, yo a ella no le quiero quitar ningún dinero, es un trabajo, algo que yo ya hice y es lo que te corresponde por ley”, compartió durante un encuentro con los medios de comunicación.

Ana María comentó hasta ese momento no sabía con exactitud cual era la cifra que Woodside debía pagarle. pues ni ella ni sus abogados dieron una cifra en Conciliación y Arbitraje y, ahora con el juicio, corresponderá a otras personas determinar cuánto debería obtener por sus más de 30 años en el programa de su amiga.

Cabe señalar que, hasta el momento, Maxine no se ha pronunciado sobre la denuncia interpuesta por Ana María Alvarado, pero se espera que proximamente de sus declaraciones correspondientes.