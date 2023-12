Quiénes son los papás de Mariana Rodríguez y a qué se dedican

Ellos son los papás de la influencer que busca incursionar en la política Crédito: X @samuelgarcias

La mañana del sábado 9 de diciembre, el nombre de la influencer Mariana Rodríguez Cantú se volvió tendencia debido a que se registró como pre-candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, capital del estado gobernado por su esposo, Samuel García Sepúlveda quien previamente había advertido que buscaría que su esposa fuera senadora y él candidato a la presidencia.

Aunque la pareja es una de las más relevantes en la política mexicana, poco se sabe de la familia de la influencer, especialmente sobre quiénes son sus padres y a qué se dedican.

Ellos son los padres de Mariana Rodríguez Cantú

La esposa del gobernador de Nuevo León tiene como progenitores a Jorge Gerardo Rodríguez y a Luisa Cantú de Rodríguez. El primero mencionado se sabe, se desempeña como empresario de la entidad regiomontana, actividad que le heredó a sus hijos pues además de Mariana Rodríguez, su hermana Eugenia también ha desarrollado el amor por los negocios, mismos que ha llevado a Nueva York de manera reciente.

La hermana de la titular de Amar a Nuevo León también es influencer e incursiona como empresaria Crédito: Instagram @eugeniardzc

Sobre la madre de la influencer y titular de la oficina Amar a Nuevo León, se sabe que es una importante socialité de la entidad aunque basta hacer mención, cuenta con un perfil bajo y solo se sabe de ella cuando la misma esposa de Samuel García y aspirante a alcaldesa de Monterrey, publica una foto de los demás miembros de su familia.

Foto de la familia de Mariana Rodríguez. Al centro, sus padres y en el extremo derecho Eugenia, su hermana Crédito: IG/@eugeniardzc

Fiscalía investigó a los familiares de Samuel García

La familia García Rodríguez, compuesta por el gobernador y exaspirante a la presidencia, además de la influencer y la pequeña Mariel, no es la única que ha estado en el ojo del huracán, pues cabe recordar que en el pasado se tuvieron que amparar para evitar órdenes de aprehensión en su contra. El motivo se debió a que el padre de Marian Rodríguez fue señalado de triangular los recursos que su yerno recibía para la campaña política durante las elecciones que lo llevaron a ser el sucesor de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco.

En 2021, el famoso empresario regiomontano Jorge Gerardo Rodríguez fue investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León debido a que fue señalado por supuestamente crear y encabezar una red mediante la cual se crearon empresas fachada con el fin de simular las transferencias que recibía García Sepúlveda, las cuales ascendieron a 500 millones de pesos.

Samuel García estuvo presente en el registro de Mariana Rodríguez como precandidata Crédito: X @samuelgarcias

Aunque se esperaba un escándalo en torno a la familia de la influencer, las autoridades de la denominada Sultana del Norte no hicieron que el caso avanzara aun cuando el mismo gobernador, entonces en calidad de candidato, insistía en que la mayoría de los recursos que empleó en su campaña fueron de sus bolsillos, avivando más la posibilidad de un fraude que, como se dijo previamente, no procedió.

Sobre el amparo que tanto el gobernador como su esposa e incluso la familia directa de ambos obtuvieron en septiembre del presente año, se reveló que un juez con sede en el estado de Tamaulipas fue el que otorgó dicho recurso legal luego de que el militante de Movimiento Ciudadano denunciara persecución política por parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) quienes en aquel entonces buscaban truncar sus aspiraciones presidenciales.

“Lo que está haciendo es defender sus derechos como un particular y lo de la familia, en virtud de que pudiera existir cualquier tipo de presión. Yo creo que los que tienen miedo (son ellos) pues son los que no quieren que llegue el gobernador, si así lo decide, a una candidatura, pero él no tiene miedo”, declaró en septiembre de dicho año Javier Navarro, secretario de Gobernación de Nuevo León.