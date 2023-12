Mariana Rodríguez se registra como precandidata para contender por la alcaldía de Monterrey

El gobernador de Nuevo León de la mano de su esposa, Mariana Crédito: @marianardzcantu Instagram / Cuartoscuro

La esposa del gobernador actual de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, se registró como aspirante para contender por la alcaldía de Monterrey en las oficinas de Movimiento Ciudadano (MC).

Este mediodía, Rodríguez Cantú acudió en compañía de su esposo Samuel García a la sede estatal, para hacer su registro como precandidata del Movimiento Ciudadano a esa alcaldía.

“Estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey, quiero agradecer muchísimo a Luis por su apoyo, sé que no nos van a soltar la mano en este proceso”, se expresó durante el evento en referencia al actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

La abanderada de MC, realizó el proceso en medio de aplausos por parte de miembros del partido naranja, donde dio breves palabras de agradecimiento y reiteró su intención de ir por dicho cargo.

Samuel García retomó funciones como gobernador de NL. (Foto: Cuartoscuro)

Hay que recordar que Mariana es una modelo mexicana que ha acompañado a Samuel García en algunas iniciativas como la contienda para buscar la Presidencia de México en días pasados, aunque no se logró y reanudó sus funciones como gobernador de NL.

Además, dirige el centro de atención integral a niños, niñas y adolescentes, Capullos Renace”, donde su mayor objetivo es dar refugio y protección a menores que han sido víctimas de maltrato y violencia familiar.

Este año, la precandidata anunció que inició con la reconstrucción de dicho centro de apoyo infantil del DIF, pues se encontraba bastante deteriorado. De ese modo, se dio a conocer que se remodelaron cuartos y el sitio en general de al menos 23 mil metros cuadrados.

Mariana se defendió de comentarios misóginos por parte del ex presidente Fox en días pasados. Crédito: @marianardzcantu Instagram / Cuartoscuro

De acuerdo con la información, la labor de la estancia es brindar alojamiento y protección integral a la población infantil en situación de maltrato para salvaguardar física, psicológica y jurídicamente a los menores y jóvenes que han sufrido violación a sus derechos, proporcionándoles servicios de crianza, formación, educación, atención a la salud, socialización y demás cuidados necesarios para su adecuado desarrollo.

Hace unos días, Mariana Rodríguez se defendió de las palabras del ex presidente Vicente Fox, debido a un comentario misógino que hizo en su contra. Lo que ocurrió es que el expresidente generó controversia en redes sociales en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que la llamó “dama de compañía”.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, le respondió durante un acalorado enfrentamiento en la red X.