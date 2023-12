Loret de Mola revela que amigo de ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, recibió un contrato por 300 millones de pesos

Según Loret de Mola, un íntimo amigo de Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, se ha beneficiado con contratos millonarios en Quintana Roo. (Cuartoscuro)

El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que uno de los amigos de Andy López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha hecho millonario con contratos que tiene su empresa con el gobierno del estado de Quintana Roo, el cual es gobernado por Mara Lezama Espinosa, quien pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Te puede interesar: Así se asemeja el equipo de campaña de Sheinbaum con el de AMLO en 2018, según Loret de Mola

En su columna Historias de reportero, titulada El primer capítulo del clan, Loret señala que en el medio Latinus se tuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas, y en una de ellas se escucha a Almícar Olán, íntimo amigo de Andy López, mencionando los 500 millones de pesos que ganará este año en contratos con el gobierno morenista de Quintana Roo.

En la llamada, cuenta el periodista, Almícar detalla sus reuniones con el secretario de Finanzas del estado, y se le escucha decir que “yo no quiero que me vengan a observar (los de Auditoría) a venirme a decir una mamada la gobernadora (Mara Lezama) que le debo una aspirina o una venda”.

Te puede interesar: AMLO inaugura hoy el Aeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carrillo Puerto’

Loret dice en su texto que el íntimo amigo de López Beltrán tiene “a los astros del obradorato alineados”. Acusa que “le resuelven una licitación en unas cuantas horas” y le dan 300 millones de pesos en tan solo cuatro días, y la empresa que usa para beneficiarse de la venta de medicamentos tiene la dirección donde está una tienda de azulejos, en Tabasco. Señala que le pagan por adelantado y no lo andan molestando con los “entregables”, que no lo molesten con auditorías o no le vayan a decir que debe una aspirina o una venda.

Loret de Mola dijo que tuvo acceso a varias horas de grabaciones de llamadas. (Impresión de pantalla)

Cuenta que de esta manera opera la corrupción en el gobierno de AMLO. Además de las horas de grabaciones, dice que también tiene documentos que demuestran que tanto los hijos del presidente como sus amigos tienen “metidas las manos en todo”: en Dos bocas, el Tren Maya, el sector salud, los estados que gobierna Morena.

Te puede interesar: ¿El Aeropuerto de Tulum está mal hecho? Reportan goteras durante inauguración; exhiben VIDEO

Acusa que los audios de las llamadas telefónicas a los que tuvo acceso el medio para el que colabora, son “escandalosamente burdos, explícitos, flagrantes. Contratos, millones, moches. Funcionarios de gobierno, altos mandos militares, empresarios consentidos, jóvenes que se volvieron millonarios de la noche a la mañana gracias a una característica: son amigos de los hijos del Presidente”.