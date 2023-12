¿Hacer ejercicio cardiovascular me hace perder masa muscular?

La actividad física es vital para la salud humana (Imagen ilustrativa Infobae)

Para las personas que realizan algún tipo de actividad física existe un recurrente debate acerca de los verdaderos beneficios del ejercicio cardiovascular.

Si bien el tema no es sobre sus beneficios a la salud, ya que se sabe que cualquier tipo de ejercicio fortalece y ayuda al bienestar físico, sí suele ser tema de debate para aquellos que buscan más que una simple actividad física y que tienen como meta tener un “cuerpo atlético”.

Con cuerpo atlético nos referimos a aquel en donde se noten músculos marcados y trabajados.

En este sentido, existen quienes señalan que no es bueno realizar mucho ejercicio cardiovascular debido a que este puede hacer que se pierda esa masa muscular que tanto desean ganar.

Pero ¿Qué tan cierta es esta idea? Aquí te contamos todo sobre este tema

¿Es verdad que el ejercicio cardiovascular me hace perder masa muscular?

Para poder entender mejor sobre el tema primero es importante señalar que existen dos tipos de ejercicios, los aeróbicos y los anaeróbicos.

Los ejercicios aeróbicos son aquellos que requieren de mediana o baja intensidad pero que se realizan durante un plazo largo de tiempo mientras que los anaeróbicos son de corta duración, pero alta intensidad.

Mientras que los primeros requieren de gran oxigenación por lo que fortalecen el corazón y ayudan a reducir el colesterol, los segundos usan el oxigeno casi exclusivamente de los músculos y no de la respiración, por lo que fortalecen esta zona del cuerpo.

Entre los ejercicios aeróbicos podemos encontrar la natación, correr, el baile o la caminata mientras que los ejercicios anaeróbicos son aquellos que involucran la fuerza como el levantamiento de pesas.

Una vez que sabemos esto, podemos entender que los ejercicios aeróbicos, mejor conocidos como cardiovasculares (por fortalecer el corazón) si bien por si mismos no generan perdida de masa muscular, no ayudan a generarla y sí pueden interferir en su formación, te explicamos la razón.

En primer lugar no se consideran la mejor opción si se desea ganar masa muscular debido a que al realizarlos no se produce ningún efecto ni esfuerzo sobre el músculo, por lo que realizarlos de manera exclusiva no estaremos trabajando en ningún momento esta zona.

Hacer solo ejercicio cardiovascular puede fortalecer el corazón y mejorar la condición, y dar una buena salud general, pero serán sus únicos beneficios.

Por su parte, especialistas señalan que realizarlo en exceso o realizarlo de manera exclusiva y añadir otros factores como el estrés, el mal dormir y la mala alimentación, sí podría tener como efecto la perdida de masa muscular.

Esto se debe a que al hacer ejercicio cardiovascular tu cuerpo usa energía del azúcar y la grasa almacenada pero, si existen los factores antes mencionados el cerebro puede confundirse y usar la energía de tus músculos.

Sin embargo, a pesar de que por si mismo se diga que no causa una pérdida de musculo sí puede haber ocasiones en que provoque este efecto, ya que puede producir un fenómeno llamado efecto de interferencia, el cual puede ocurrir cuando se realiza ejercicio anaeróbico pero también ejercicio aeróbico en la misma intensidad

En este caso el cerebro puede recibir señales confusas sobre de donde debe obtener la energía e interferir con los beneficios que suele tener ejercicios como el levantamiento de pesas.

Es por esta razón que aquellos que tengan como objetivo generar masa muscular deben realizar entrenamientos donde predominen los ejercicios anaeróbicos y donde los ejercicios aeróbicos se realicen en mucho menor proporción.

De ocurrir lo contrario, si se realizan en igual proporción, sí podría ocurrir que no haya una ganancia de masa muscular e, incluso, que ocurra una pérdida de ella.

Si bien los dos tipos de ejercicios tienen sus beneficios, es importante que establezcas cuales son tus objetivos para que sepas cuál es la mejor rutina según tus necesidades.

Sin embargo, sí vale la pena mencionar que lo que más beneficios brinda suele ser la combinación de ambos.