Galilea Montijo dio positivo de nuevo a COVID-19 y sus secuelas preocupan, ¿cuántas veces se ha contagiado?

Galilea Montijo se encuentra ausente de sus programas 'Hoy' y 'Netas Divinas' (YouTube: Hoy)

Galilea Montijo sufrió un nuevo contagio de Covid-19, lo que ha provocado su retiro temporal de los programas Hoy y Netas Divinas, donde participa en la empresa Televisa.

Su compañera, Daniela Magún, integrante del grupo Kabah, fue quien informó a la prensa durante la grabación del programa especial por los 30 años del canal Unicable, sobre la situación actual de Montijo, aunque al momento no se han recibido declaraciones directas de la famosa sobre su estado de salud y se desconocen los síntomas que la aquejan.

“Como saben, por cosas de la vida nos tocó estar aquí. Gali, como saben dio positivo a covid”, informó la compañera en el programa Netas Divinas.

Compañera Daniela Magún informó sobre su estado; no hay declaraciones directas de Montijo hasta la fecha (Foto Instagram: @netasdivinastv)

Anteriormente, Montijo enfrentó complicaciones de salud derivadas del virus, incluyendo un derrame cardíaco que le fue diagnosticado hace dos años, resultando en pericarditis e hipertensión. La pericarditis, una inflamación que rodea al corazón, puede causar dolor de pecho y es una secuela potencial del Covid-19, por lo que este nuevo contagio ha preocupado a los seguidores de la famosa tapatía.

Los detalles de su actual proceso de recuperación no han sido revelados públicamente, aunque existe expectativa por su pronta reintegración a sus compromisos televisivos.

La compañera de Andrea Legarreta y Raúl Araiza en Hoy ha sobrellevado también la preocupación por su familia durante el paso del huracán Otis, ya que su hijo se encontraba en Acapulco con su exesposo, Fernando Reina, durante el evento climático que arrasó con la bahía guerrerense.

A pesar de estos retos, la prioridad actual es la salud de la conductora de 50 años y se desconoce la fecha exacta de su regreso a la televisión.

Montijo previamente sufrió secuelas como pericarditis e hipertensión derivadas del virus, aumentando preocupación actual (Foto: Instagram/@programahoy)

¿Cuántas veces se ha contagiado de Covid-19 Galilea Montijo?

Fue a principios del mes de noviembre de 2020, cuando la mamá del pequeño Mateo se enfermó por primera vez por el entonces nuevo coronavirus. Además, en febrero de 2021 informó a su público que de nueva cuenta había contraído la enfermedad y debía guardar reposo para recuperarse.

“¡Ay!, otra vez muchachos, ¡no puede ser! Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar, (a pesar de que estuvimos) cuidándonos; ustedes lo saben, somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos”, platicaba entonces la presentadora a sus compañeros del programa Hoy a través de una videollamada.

Mientras compartía los síntomas que estaba experimentando con la enfermedad, tales como vómitos, náuseas y dolor corporal, Galilea compartió que su hijo también resultó contagiado.

La presentadora ha enfrentado Covid-19 por tercera vez, habiendo tenido complicaciones cardíacas post-covid previamente (Foto: Archivo)

“El mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso; a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza… fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada porque somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, salió negativo, gracias a Dios”, platicaba entonces.

Por lo que su contagio de este noviembre de 2023 es la tercera ocasión en que la famosa lo padece.

Cabe recordar que en septiembre de 2021 la famosa Gali reveló que entre las secuelas que le dejó el coronavirus fue un derrame en el corazón y pericarditis.

“Pero es que hay muchas personas a quienes las ha afectado, se siente raro, sobre todo después de muchas veces. Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión, sobre todo, es un indicador de que algo pasa. Ahora resulta que soy también hipertensa, esa me la heredó mi mamá. Pericarditis y un pequeño derrame que no pasa nada, pero hay que atenderse con tanta secuela del Covid”, decía en aquel entonces.