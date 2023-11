Hernán Gómez arremete contra periodista que preguntó a AMLO si lo demandaría: “Que haga su chamba”

El presidente de México negó que demandaría al escritor y periodista Credito:cuartoscuro Credito:ig@hernangomezbruera

Luego de que durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un periodista le preguntara al mandatario nacional si pensaba demandar al escritor y comunicador Hernán Gómez Bruera por presuntamente mencionar a uno de sus hijos en su libro Traición en Palacio, el también analista político respondió por medio de sus redes sociales que en ningún momento menciona a ninguno de los hijos de AMLO en su obra.

Gómez Bruera recomendó al periodista que hizo la pregunta en la mañanera que “haga su chamba” y lea el libro, además de que no habría ningún motivo para que lo demandara el mandatario nacional.

“Interesante que un reportero haya llevado a la mañanera el tema de mi libro, “Traición en Palacio”. Solo estaría bien que el periodista haga la chamba de leerlo antes porque el texto en ninguna parte habla sobre el hijo del presidente ni habría motivo alguno para que @lopezobrador_ me demandara Qué pena que una vez más se desperdicie la oportunidad de hablar acerca del negocio de la justicia en México”, posteó Gómez Bruera.

AMLO niega demandar a Gómez Bruera en la mañanera

El presidente López Obrador negó que fuera a demandar a Hernán Gómez Bruera, luego de que un periodista le preguntara si pensaba hacerlo por mencionar a uno de sus hijos en su libro Traición en Palacio.

“¿Ha pensado en denunciar al escritor Hernán Gómez por lo que mencionó de su hijo en su libro: ‘Traición en Palacio’?”, preguntó el comunicador en la mañanera de este viernes.

Ante esto, AMLO dijo que “no, no tengo esa practica porque sino, imagínense, cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias, yo pienso que la gente, nuestro pueblo ahora está muy consiente y sabe muy bien lo que representamos, ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”.

El presidente fue cuestionado sobre los señalamientos en contra de su hijo en el libro

El presidente argumentó que su gobierno es atacado porque sus opositores “se desesperan”, sin embargo, señaló que resiste las campañas en su contra por tener autoridad moral, por lo que, reiteró, no denunciaría las presuntas calumnias.

“Por eso puedo resistir todos los ataques, es mi blindaje lo que me protege mi autoridad moral, no se puede tener autoridad política sino se tiene autoridad moral y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes, si fuéramos corruptos pues no podríamos transformar a México”, dijo el presidente.