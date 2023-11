¿Denunciará? AMLO reacciona a señalamientos contra su hijo en libro ‘Traición en Palacio’ de Hernán Gómez

El presidente descartó denunciar al escritor por calumnia Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó entorno a los señalamientos en contra de uno de sus hijos en el libro Traición en Palacio, de Hernán Gómez, tras ser cuestionado durante su conferencia mañanera de hoy si tenía previsto denunciar al escritor por calumnia.

En La Mañanera desde Oaxaca, el mandatario descartó demandar a Hernán Gómez, pues afirmó que no tiene la práctica de denunciar con las autoridades a sus opositores, pues confía en que el pueblo está consciente de lo que su gobierno representa.

-¿Ha pensado en denunciar al escritor Hernán Gómez por lo que mencionó de su hijo en su libro: ‘Traición en Palacio’?

“No, no tengo esa practica porque sino, imagínense, cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias, yo pienso que la gente, nuestro pueblo ahora está muy consiente y sabe muy bien lo que representamos, ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, respondió.

López Obrador argumentó que su gobierno es atacado debido a que sus opositores “se desesperan”; sin embargo, dijo que resiste las campañas en su contra por tener autoridad mora, por lo que reiteró que no denunciará las presuntas calumnias.

“Por eso puedo resistir todos los ataques, es mi blindaje lo que me protege mi autoridad moral, no se puede tener autoridad política sino se tiene autoridad moral y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes, si fuéramos corruptos pues no podríamos transformar a México

“No podríamos enfrentar a la mafia del poder político y del poder económico, entonces no estoy acostumbrado a denunciar a nadie porque serían mucho, los entiendo, se desesperan, antes una campaña en contra de un dirigente incluso de una autoridad, una campaña como la que nosotros estamos enfrentando no se podría resistir”, afirmó.