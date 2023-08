Ana Bárbara se defendió de las acusaciones de su hermano por autoría de canciones

Había una demanda de Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, contra la cantante por la autoría de varias canciones (Instagram/@anabarbaramusic)

Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, reclamó su participación en la autoría de varias de las canciones más famosas de la grupera, como Y lo busqué, Niña mimada y Fruta prohibida. En De Primera Mano, se destapó que el músico llevó la situación a instancias legales y demandó a su hermana.

Según Ugalde, la cantante se está beneficiando económicamente de temas musicales que también fueron escritos por él, y por el que no estaría recibiendo ningún beneficio pues, supuestamente, Ana Bárbara lo habría eliminado como autor de las mismas.

Supuestamente, estas canciones habrían sido compuestas y escritas durante los años 2003 y 2004, periodo en el que al parecer Ana Bárbara no sabía tocar la guitarra.

Ana Bárbara responde a la demanda de Francisco Ugalde

En entrevista con Ventaneando, la cantante rompió el silencio y enfrentó las acusaciones. Explicó los detalles de la demanda y admitió que lidiar con situaciones como esas le parecía muy desafortunado.

La cantante explicó qué ocurrió con la demanda que recibió de Francisco Ugalde Crédito: TV Azteca

“Los momentos y situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso”, apuntó.

Asimismo, dijo que no tenía porque dar cuentas de dicha situación y defendió sus canciones como propias, además de explicar en qué terminó todo el asunto legal de dichas situaciones.

“Creo que suena de más ponerte a aclarar, mis canciones son mis canciones, no tengo nada que demostrar, y además, por si tenían duda, todas estas situaciones ya las han desestimado en la fiscalía por falta de consistencia, falta de pruebas, de todo, porque no hay manera, ya hasta es un chiste y da risa”, sentenció.

También se refirió a las pasadas acusaciones de José Manuel Figueroa por la misma situación cantando un pedazo de su canción Gente Gacha, “como digo yo en mis canciones”, dijo.

Ana Bárbara sigue cosechando éxitos, pues se encuentra ensayando su próximo tour Bandidos, mismo que recorrerá Estados Unidos.

Pancho Ugalde y Ana Bárbara no se hablan desde hace más de cinco años (Instagram/@panchougalde)

Qué dice la demanda supuestamente desestimada en contra de Ana Bárbara

En el documento, Francisco Ugalde argumenta que él fue compositor de varias de las canciones, además de acusar a Ana Bárbara de recibir dinero de la explotación de los temas musicales al cantarlos durante conciertos además de permitir que otros cantautores las interpreten, como Ángela Aguilar y Natanael Cano.

Del mismo modo, se habla de los reclamos de José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, acerca de la autoría de la canción Fruta Prohibida: “Francisco Ugalde cuenta con los datos de prueba suficientes que acreditarán que el coautor de las obras lo es precisamente el hermano de Ana Bárbara”.

No es la primera vez que Ana Bárbara es acusada de esto, pues José Manuel Figueroa aseguró que el famoso tema de la grupera, Fruta Prohibida, fue creación de él, y que fue un regalo que hizo para ella durante la época en la que fueron novios.

No obstante, en marzo del 2022, el cantante declaró que deseaba recuperar el crédito del tema musical: “Yo se lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales”, dijo el cantante, “INDAUTOR va a tomar cartas en el asunto y pues voy a presentar mis pruebas, ella las suyas”.

Ante esta acusación, Ana Bárbara comentó: “Esa canción, Fruta prohibida, la manzana de la discordia, sí la escribí y sí está registrada desde prácticamente el año en que la escribí, que fue el 2004 (...) Todo en INDAUTOR clarísimo y está perfectamente, todo el 100% de esa obra registrado a mi nombre”.