Entre lágrimas, hermana de Octavio Ocaña envía fuerte mensaje a su excuñada por su nuevo romance

Los restos del cantante descansan en su natal Villahermosa, Tabasco. (Instagram: @berthaocaa // @nerea.gogo)

Octavio Ocaña se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales a semanas de cumplir su segundo aniversario luctuoso. Lamentablemente no fue por un avance en su caso ni por la detención de un elemento de seguridad que supuestamente estuvo involucrado en la persecución policíaca donde perdió la vida, sino porque quien fue su última pareja sentimental (con quien incluso planeaba casarse) comenzó un nuevo romance tras su partida.

La relación amorosa quedó al descubierto gracias a que Nerea Godínez publicó varias fotografías con su nueva pareja en redes sociales. Éstas no pasaron por desapercibido por los usuarios de la plataforma, quienes casi de inmediato se lanzaron contra ella por supuestamente “no respetar” la memoria de Octavio Ocaña. Incluso, varios buscaron a los familiares del fallecido artista para pedirles una explicación.

Entre dimes y diretes, Bertha Ocaña (hermana del actor) escribió un contundente mensaje en sus historias de Instagram que casi de inmediato dividió opiniones:

“Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte”.

Octavio y Nerea se comprometieron meses antes del fallecimiento del actor. (Foto: Instagram/ @nerea.gogo)

Bertha Ocaña aclara mensaje y pide respeto para Nerea Godínez

En ningún momento la hermana de Octavio Ocaña mencionó a su excuñada en su mensaje, no obstante, muchos usuarios de la plataforma consideraron que sus palabras eran una contundente indirecta. Entre dimes y diretes, Bertha hizo una transmisión en vivo para aclarar todo:

“No sé por qué las personas siempre tenemos que pensar en cabezas ajenas o suponer cosas que no son, cosas que uno está pensando, cosas que realmente no están sucediendo (...) ¿Por qué tengo que aclarar algo que nació del corazón, lo pensé muchas veces y dije, es lo mejor?”, comenzó.

“Yo no estoy, ni mi familia, y voy a hablar por ellos aunque no debería, ni molesta ni indignada ni me siento mal ni mucho menos. De verdad se los digo, Nere es una niña que tiene y toda la vida va a seguir teniendo todo el derecho de rehacer su vida y lo único que ella merece, por parte de nosotros y por parte de todos ustedes, es respeto”.

Octavio Ocaña tiene dos hermanas que son gemelas, Bertha y Ana Lucía. (Instagram/@berthaocaa)

De esta manera, Bertha Ocaña aseguró que todo fue una confusión. Asimismo, aseguró que no tenían ninguna intención de opinar públicamente sobre la nueva relación amorosa de Nerea Godínez: “No tengo por qué meterme, no es algo que a mí me incumba y, si quieren que sea muy honesta, tampoco es un tema que sea de importancia para mí”.

Bertha Ocaña reveló por qué se distanció de Nerea Godínez

Fue durante esa misma transmisión donde Bertha dio a conocer que rompió su relación casi familiar con su excuñada porque sintió que era el momento de hacerlo.

“Yo no sé si a alguno de ustedes les ha sucedido que cuando tú le das todo tu apoyo a una persona, tú siempre estás ahí, incluso insistes en siempre estar, en siempre apoyar y de pronto tú sientes rechazo por parte de esa persona. Ojo, yo no estoy haciendo este video ni para atacar ni para hablar mal ni mucho menos”, dijo.

Nerea mantuvo su relación familiar con los padres y hermanas de su exprometido, incluso, solía acompañarlos en momentos difíciles. (Foto: Instagram)

“Yo decidí hace ya algún tiempo alejarme de ella porque yo en su momento sentí ya un escudo, sentí que ya era un momento que ella, sin decírmelo directamente, ya intentaba alejarme mientras yo insistía en estar”.

Finalmente, Bertha aseguró que el duelo por la pérdida de una familiar es diferente al de una pareja y, con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, reconoció que sigue sufriendo la ausencia de su hermano: “A mí me sigue costando hasta la fecha que no me entre una llamada de mi hermano, saber que no está, pero nunca va a ser lo mismo que se vaya un hermano que una pareja”.

“Deseo toda la felicidad del mundo para ella”, concluyó.