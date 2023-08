Javier Aguirre califica de “reprobable a todas luces” la conducta de Luis Rubiales

Palma, 25 ago (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, calificó este viernes de “reprobable a todas luces” la conducta del presidente del fútbol español, Luis Rubiales, y deploró que “se hable más de ese hecho y no de que las chicas son campeonas del mundo”.

"Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable (el beso de Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso) a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo", remarcó Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido Granada CF-Mallorca.

"En vez de hablarse de Rubiales se debería hablar de (Irene) Paredes, de Cata (Coll) de Aitana (Bonmatí), la mejor del torneo, la mejor jugadora del mundo, que es española. O la pobre chica (Olga Carmona) que hace el gol y pierde a su padre. Son cosas que se quedan de lado", dijo el "Vasco".

En ese contexto, añadió que España "se repuso de una derrota (4-0) dolorosísima ante Japón".

"Le cascaron cuatro y es difícil que un Mundial te levantes después de eso, y yo he estado en cuatro mundiales. Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadio. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba", remarcó Javier Aguirre. EFE

1000336

pcl/ja/nam