¿Mancera podría volver a ser aspirante del Frente Amplio? Esto respondió el exjefe de Gobierno

Mancera afirmó que sólo busca aclarar por qué no validaron más de 7 mil firmas que recaudó. | PRD

Miguel Ángel Mancera, senador y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue eliminado el miércoles pasado como aspirante a representar al Frente Amplio por México, de la alianza PRI, PAN y PRD, luego de que el Comité Organizador no le validó más de 7 mil firmas que recaudó a su favor, lo cual impugnó con el respaldo de su partido, pero ¿Podría volver a competir en el proceso de selección de la oposición rumbo a las elecciones del 2024?

En entrevista con Infobae México, el legislador perredista narró que a su reunión con el Comité Organizador del Frente Amplio por México sólo se entrevistó con una persona, quien le recibió su solicitud sin darle mayores detalles a los que ya sabía sobre por qué no pasó a la segunda fase del proceso.

“Solamente estuvo una persona del Comité y no nos dijeron anda, solo nos repitieron las cifras, entonces lo que hicimos fue presentar un escrito con todas las interrogantes jurídicas que existen”, afirmó.

Jesús Zambrano, Silviano Aureoles, Miguel Mancera realizan rueda de prensa y anuncian pausa de actividades en el comité organizador del Frente (@PRDMexico)

¿Mancera podría volver a competir para representar al Frente Amplio por México?

El exjefe de Gobierno dijo que tras ser eliminado como aspirante, junto con Silvano Aureoles, el proceso de selección “sigue avanzando” y al menos el no ve cómo se podría reponer en caso de que le validen las firmas que le restaron.

“El procedimiento sigue avanzando, no veo que se vaya a reponer, no veo cómo”, puntualizó.

Por ello, precisó que a él solo le “interesa que se aclare lo que se tenga que aclarar”, pues la solicitud de revisión de firmas es un procedimiento “estrictamente personal” y no busca generar que se divida la alianza entre el PRI, PAN y el PRD.

“Yo no estoy ni fomentando ni propiciando ni buscando una división, tengo que aclarar un procedimiento que es personal, estrictamente personal”, mencionó.

Sin embargo, dijo que respetaría cualquier decisión que tome la dirigencia nacional del PRD entorno a que el partido se separe de la alianza Va por México, aunque una de las cuestiones que deberán analizar los líderes perredistas es si son lo suficientemente fuertes para ir solos en las elecciones.

Miguel Ángel Mancera hizo un llamado a abrir un proceso de selección de representante en CDMX. | PRD

“Lo que determine la dirigencia nacional, yo lo respeto absolutamente y no me voy a meter en esa decisión de la dirigencia nacional. Esto es estrictamente personal, todo lo demás es decisión de la dirigencia nacional

“Es una decisión de la dirigencia nacional, nosotros somos actores dentro de un procedimiento nada más. (Ir solos en elecciones) Es una evaluación que también tienen que hacer todas las fuerzas políticas del PRD y obviamente que tengan su propia determinación de qué ruta toma”, comentó.

Agregó que respecto a los llamados de los aspirantes de PAN y el PRI a que el PRD no deje el Frente, también es algo que deberá analizar la dirigencia nacional perredista.

“Yo creo que mis compañeros del PRD, la dirigencia, estarán atendiendo los planteamientos que la aspirante de Xóchitl Gálvez y el llamado que está haciendo a la militancia pues tiene que pasar por el análisis de la dirigencia nacional también”, puntualizó.

Asimismo, comentó que hasta el momento, los dirigentes del PAN y del PRI no han hablado en persona con ellos, tras la eliminación y solamente se han posicionado sobre la suspensión de su participación en el Comité a través de redes sociales.

Descarta saber de “dedazo” en proceso de selección a favor de Xóchitl Gálvez

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que no cuenta con ninguna información que indique una preferencia por parte de los dirigentes de la alianza Va por México hacia Xóchitl Gálvez, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exaspirante al Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado.

“No sé que información tenga Jorge Luis, respeto los puntos de vista de todos y obviamente el punto de vista de él también.

“Yo no tengo esa información, no podría aseverarlo, no podría confirmarlo, porque no tengo yo esos datos”, resaltó.