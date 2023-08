Jorge Losa estrena “Pégate Pa’ Mí”; así es su video musical a lado de Ferka (Fotos: Instagram/@jorgelosaactor)

“Ven pégate pa’ mí ahorita, que yo estoy pa’ ti muñequita”: Jorge Losa cumplió su palabra y estrenó la canción y video del sencillo dedicado a Ferka tras su expulsión en La Casa de los Famosos México, que le generó duras críticas y memes en redes sociales, con un videoclip a lado de ella que se grabó a las afueras de la Ciudad de México.

El actor y cantante de origen español estrenó este martes 8 de agosto el sencillo Pégate Pa’ Mí, contando con la presencia de su actual pareja y tercera eliminada del reality show de Televisa, causando todo tipo de reacciones en redes sociales, aunque el fandom del Team Cielo ha defendido a capa y espada la faceta musical de Jorge Losa ante las duras críticas de los seguidores del Team Infierno.

Los eliminados de La Casa de los Famosos México cumplieron su palabra y lanzaron una nueva versión del tema que se hizo viral por burlas y memes en redes sociales Credito:Youtube@Jorge Losa

“Listos para lo que se viene familia! Lo que se dice se cumple, ya estamos a nada de estrenar Pégate pa’ mí”, anticipó hace unos días el modelo en Instagram, después de contarle en exclusiva a Infobae México en los MTV Miaw 2023 que esto sucedería. “Gracias infinitas porque siempre han estado conmigo familia! Aquí les devuelvo un poquito de mi amor, y esto no ha hecho nada más que empezar! Los quiero!”, actualizó el pasado lunes 7 de agosto.

Jorge Losa en Infobae

Durante la alfombra verde de los MTV Miaw, evento al que asistió con Ferka, compartió con Infobae México que está muy feliz, tomándose con tranquilidad los comentarios que el público le ha hecho, ya sean positivos o negativos.

Jorge Losa lanzará "Pégate pa' mí" tras el éxito que tuvo en redes sociales

“Ya vamos a sacar la canción, que yo me sorprendí demasiado cuando salí, dije: ‘No puede ser, ¿neta?’ De algo bonito que yo pensaba, dije: ‘Voy a componer una canción’, yo estaba entrenando y me ponía a componer... De repente, cuando salgo encuentro que se ha hecho viral eso”, dijo el actor.

Dado el éxito que tuvo, Jorge está decidido a tantear un nuevo ambiente, por ello a partir de la próxima semana preparará su canción para publicarla con su respectivo video musical.

(Infobae México/Instagram @jorgelosaactor)

“De hecho me lo dijeron, (dije) ‘¿cómo se ha hecho viral?’, ‘sí, pégate pa’ mí, y me enseñaron que si regional, ¿neta? Me quedé loco. Ya esta semana ya la vamos a lanzar, no sé exactamente el día, pero ya la semana que entra, de hecho mañana vamos a grabar el visual, el video, y vamos a comenzar con eso para ver cómo nos va”, señaló.