“Me traicionaste igual que hace 20 años”: Sergio Mayer explotó contra Poncho de Nigris y el Team Infierno

A lo largo del viernes 5 de agosto ocurrieron algunas peleas entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México. A pocos días de la última eliminación en el reality show, el exgaribaldi se enfrentó con quien fuera su mejor amigo en el juego.

Por la mañana discutieron en la cocina y en la habitación del Team Infierno mientras los demás habitantes observaban en silencio. El ambiente se mantuvo tenso durante la tarde, finalmente por la noche todos se reunieron en el jardín una ves finalizó la cena y el breve concierto de Carin León.

Wendy, Emilio, Nicola, Poncho de Nigris y La Barby se mostraron relajados y platicaban animados, cuando la actitud de Mayer comenzó a pesar en la conversación. Por lo que De Nigris decidió encarar una vez más al líder del equipo, “Por qué estás enganchado conmigo”, preguntó el regio.

“Te estoy diciendo lo que hiciste, no digas que me cuidas, no necesito que me cuides”, gritó Mayer.

“Tú me volviste a traicionar igual que hace 20 años. Me la aplicaste otra vez a mis espaldas”

De acuerdo a la teoría del actor de La Fea Más Bella, el Team Infierno se habría puesto de acuerdo para enviar a Poncho de Nigris a la última eliminación y así llevarse los reflectores al ser salvado por el público. “Que conozcan la verdad, tú operaste para ti, no para el grupo. Los manipulaste para salvarme”, enfureció Sergio.

A continuación Nicola explicó que él se había puesto de acuerdo solamente con Emilio para protegerlo, mientars que Wendy se sinceró y reveló que ella si lo había nominado y que no la metieran en el problema.

Al quedarse sin pruebas suficientes, Sergio intentó explicarles el juego que supeustamente él y Poncho ya concían. “En el juego hay mucho riesgo en salir nominado, pero salir nominado es importante porque te fortalece y la última semana es la más importante y él (Poncho) lo sabía”, explotó el cantante.

Poncho se defendió argumentando que el expolítico estaba celoso y tenía miedo de perder en la competencia. “Está enojado porque esta semana final no va a ser protagonista. Déjame, ya no compitas conmigo. Estás pendejo. Pinche ego más grande que el mío”, aseguró el influencer.

“Tú nos explotabas, todos te odian, los de Solo para mujeres”, arremetió De Nigris. A lo que Mayer muy enojado hasta las lágrimas, le respondió, “Te di de comer, te di trabajo y me la volviste a aplicar. Quedas como héroe o como mártir”.

Tras la disputa ambos integrantes del Team Infierno lograron llegar a un acuerdo, van a seguir siendo amigos a pesar de todo y dejaron todo en manos del público.

“El team no tiene nada que ver, estoy muy orgulloso de ellos. Felicidades, el Team Infierno sigue unido”

En la madrugada todos los habitantes se retiraron a descansar y esperar a ser llamados al confesionario por La Jefa. Sin Sergio Mayer presente Wendy, Mariana Juárez y Emilio comentaron sobre la reciente pelea.

La integrante Las Perdidas confesó sentirse muy sorprendida con el juego que mencionaron, “Yo no sabía que si salías te hacías mas fuerte. Jamás había pensado eso”, señaló. En cambio, Emilio Osorio calificó el enfrentamiento como “una pendejada”.

“Sé que tienen un problema y lo están discutiendo pero también es show. La realidad es que yo no sé jugar eso... yo soy yo”

Cuando los ánimos de todos se calmaron, Mayer les confió que se había deprimido después de su última salvación.

Por su parte, Poncho de Nigris se despidió de los reality shows, “Es el último encontronazo del Team Infierno, ya me retiro”.