Johan Vásquez negó que quiera irse del Tri por no jugar

Johan Vásquez no quiere irse de la selección mexicana (Maria Lysaker-USA TODAY Sports)

Si el desempeño deportivo de la selección mexicana ha sido cuestionado, la actitud de algunos jugadores también ha sido objeto de críticas pues durante la Nations League de Concacaf se filtró el supuesto plan de que algunos jugadores abandonarían al equipo de cara a Copa Oro para mostrar su inconformidad con la gestión del Tri.

En medio de aquellos rumores, Johan Vásquez aceptó su molestia dentro de la gestión de Diego Cocca que vivió. Pero ahora con la dirección interina de Jaime Lozano, el futbolista del Genoa negó que en algún momento haya pensado en abandonar al conjunto nacional.

Durante la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Copa Oro, el defensa central volvió a referirse a esta etapa del tricolor y aceptó que sí fue un momento complicado para él, pero que en ningún momento pensó dejar la concentración de la selección mexicana por no tener minutos en la cancha.

Johan aceptó que el equipo cambió con la llegada de Jaime Lozano (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Aceptó que emocionalmente se sintió cabizbajo y con varias dudas sobre su papel en el equipo nacional, pero sentenció que como jugador profesional estaba consciente de que había posibilidades de vivir ese panorama.

“Nunca dije que quería abandonar, pero obviamente sí había cosas que me picaban la cabeza. No había pasado un buen año en Europa, ha sido difícil, pero son cosas que uno es futbolista y uno es consiente de eso”

Y es que, cuando México derrotó a Panamá, Johan aceptó que se sentía desilusionado por no tener minutos en la cancha y que ya no sabía qué hacer para ser considerado, por lo que su comentario se tomó como una interpretación de que no estaba a gusto de pertenecer a la selección.

Sin embargo, con las modificaciones en el cuerpo técnico del combinado nacional, Johan aceptó que con la llegada de Jimmy siente más confianza, además de que ya conoce al entrenador, sentenció que le han dado oportunidad de defender la camiseta de México.

Johan Vásquez agradeció la confianza que le dio Jimmy Lozano en selección (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

“Hoy en día, el profe aquí presente me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza más que nada en el campo y él me conoce y yo lo conozco; me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad”, expuso.

Por otra parte reconoció que con la llegada del Jimmy a la selección mexicana también le ha dado una mejora al aspecto mental, así que agradeció dicha aportación del técnico al equipo. Aceptó que en Copa Oro ha tenido más actividad a diferencia de la Nations League, situación que agradeció.

“Yo creo que ha cambiado el tema mental, es obvio, yo lo dije en su momento todos queremos jugar y somos competitivos, en ese momento no me tocó y está bien, pero hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera”

¿Qué dijo Johan Vásquez sobre la selección mexicana?

Johan aceptó que le genera molestia no tener minutos con el Tri (Twitter/ @miseleccionmx)

Fue al término del partido contra Panamá por el tercer lugar en Nations League que diferentes jugadores se animaron a compartir su postura sobre lo que estaba pasando en la selección. Y Johan Vásquez fue uno de ellos, lamentó que tanto en la gestión de Gerardo Tata Martino como en la de Diego Cocca no tuviera minutos de juego.

“Yo me acuerdo que cuando estaba aquí en México no jugaba, venía a la selección y me decía a mi mismo que intentaré ir a Europa para ganarme esa jerarquía. Hoy en día creo que no cambia esa situación, ya no sé qué hacer, la verdad, no sé”, expuso.

Bajo esa narrativa, el exjugador de Pumas soltó:

“Yo creo que a veces hay que aceptar las cosas por uno mismo. Yo he venido a la selección cuando me ha tocado, no pasa otra cosa. Soy un jugador que sumo, pero no es como que soy... no soy Rafa Márquez para cambiar la situación. Creo que tengo que aceptar mi realidad, mi situación”.