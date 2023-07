Mikel Arriola confirma ascenso para el 2024: ¿Atlante el único con posibilidades de llegar a la Liga MX?

El presidente de la Liga MX confirmó la reapertura del ascenso para el verano del 2024 Foto: Jesús Avilés

Después de tres años de espera, el actual presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que al culminar la temporada 2023-2024, existirá la posibilidad de que un equipo de la Liga de Expansión pueda ascender al máximo circuito del futbol mexicano; esto en caso de que uno de los equipos certificados para hacerlo, consiga el título de “Campeón de Campeones”.

En entrevista para ESPN, el directivo del balompié azteca dio a conocer que para el verano del 2024 podría reabrirse el ascenso para la primera división del futbol mexicano; sin embargo, son contados los clubes que podrán aspirar con una posible incorporación a la Liga MX, pues Arriola señaló que solo los cuatro equipos actualmente certificados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tendrán luz verde para buscar su boleto en el máximo circuito.

El trofeo que levantará el próximo campeón de campeones en el Estadio Azulgrana Foto: Infobae México

Hasta el momento, el Atlante es la única institución que se sabe de forma oficial que se encuentra con los permisos necesarios para pelear por el ascenso. No obstante, en las declaraciones que dio Arriola al momento de abordar el tema, apuntó que ya son cuatro los equipos que se encuentran certificados por la FMF, aunque sin mencionar el nombre de los otros tres conjuntos.

No cambian las reglas, al contrario, se fortalecen. Hay cuatro certificados y si uno de ellos es campeón del Campeón de Campeones, se abre el ascenso de nuevo.

A falta de conocer a los tres equipos que también cumplieron con los requisitos para aspirar a un lugar en la Liga MX, es importante recordar que en las últimas semanas se anunció que equipos como Venados de Mérida y Mineros de Zacatecas buscaron la anhelada certificación, pero esta les fue negada por no cumplir con los requisitos establecidos; mientras que los Leones Negros (equipo que ya se encontraba certificado) perdió su acreditación por problemas económicos.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Foto:

¿De qué forma podrá regresar el Atlante al máximo circuito?

Siendo el único equipo (de forma momentánea) que tiene aprobación para regresar a la primera división del futbol mexicano para el Apertura 2024, los Potros de Hierro saben que para cumplir su prometido, deberán como mínimo, ganar uno de los siguientes dos torneos de la Liga de Expansión (Apertura 2023 o Clausura 2024); una vez que hayan ganado alguno de los campeonatos, tendrán que disputar el mencionado “Campeón de Campeones”.

En el Campeón de Campeones, se medirán al club que haya resultado campeón del otro torneo. Ese será el último obstáculo para los azulgranas y su deseo de regresar a la Liga MX después de 10 años De igual manera, en caso de que el “Equipo del Pueblo” tuviera un año de ensueño y consiga el campeonato del Apertura 2023 y Clausura 2024 (bicampeonato) de la “Liga de Plata”, obtendría de forma automática su ascenso al máximo circuito.

Los Potros de Hierro se coronaron con el Campeón de Campeones en el verano del 2022 Foto: Twitter/Atlante FC

Cabe recordar que, Atlante ya sabe lo que es ganar este título que en el papel, le hubiera valido para regresar a primera división. Fue durante el verano del 2022 cuando los azulgrana se impusieron en la tanda de penaltis al Atlético Morelia tras igualar 1-1 en el global. No obstante, su retorno no fue posible por el hecho de que aún no se aprobaba la reapertura del ascenso.

De igual manera, es importante señalar que en la edición del presente año, los Potros volvieron a estar presentes en el Campeón de Campeones, pero ahora quedándose con el subcampeonato tras sucumbir ante el Tapatío con un global de 3-2.