Ellos son Duncan y Randy, los nuevos agentes caninos que se suman a la policía de la SSC

Duncan y Randy, los nuevos binomios caninos que se unieron a las filas de la SSC (SSC-CDMX)

Randy y Duncan son los dos pastores alemanes belga malinoins que acaban de unirse a la Unidad Canina para colaborar con elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El organismo detalló que con el objetivo de disminuir la comisión de delitos, reforzar la seguridad y localizar posibles sustancias que pongan en riesgo la integridad física de la población, fueron integrados los binomios caninos, quienes harán labores de guardia y protección en patrullajes.

Randy es de pelaje amarillo cobrizo y Duncan, de pelaje café carbonado, ambos tienen dos años de edad y se han destacado con sus habilidades durante los entrenamientos especializados.

“Han demostrado tener aptitudes como temperamento, seguridad, reacción y agilidad para integrarse a ser perros policías en la especialidad de detección de enervantes”, detalló la SSC.

Los dos pastores belga cuentan con esquema completo de vacunación y tras ser valorados por el veterinario comenzaron a convivir con los 12 agentes peludos, Layla, Molly, Toshka, Héctor, Kratos, Ginger, Simba, Killer, Kira, Rino, Target y Tecla, lo que les permite desarrollar habilidades de socialización con otros canes.

Es de señalar que el Grupo Especial Canino de la PBI, tiene en sus filas a perritos especializados en búsqueda de enervantes, detección de sustancias explosivas, búsqueda de personas en estructuras colapsadas, así como guardia y protección, por lo que es importante su labor en operativos como eventos masivos, revisiones en instalaciones con servicio intramuros y en recorridos del operativo “Pasajero Seguro” que se hace en el transporte público.

Binomios caninos de la Fiscalía capitalina

En septiembre del año pasado, iniciaron labores de seguridad los pastores belga llamados Sherlock, Kaiser, Jack y Kai, quienes fueron presentados en una ceremonia oficial encabezada por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos.

Además de ser presentados, la fiscal anunció la creación de la Unidad Especial Canina (UEC) de la Fiscalía, parte de la Policía de Investigación (PDI), enfocada principalmente en la localización de personas desaparecidas.

No obstante, los canes también están entrenados en la detección de narcóticos, elementos electrónicos, armas, elementos balísticos y explosivos, y cuánto más les permita su entrenamiento para descubrir evidencias y pruebas.

Es de señalar que hay binomios caninos en diferentes dependencias. Los que están adjuntos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) se dedican a la inspección en puntos de ingreso al país, agilizando inspección de equipaje y mercancías, para evitar la introducción de cosas ilegales o enfermedades.

Los perritos de esta dependencia son entrenados en su Escuela Canina durante tres meses y medio, de los cuales los últimos 45 días se suma al que será su manejador en puerto, aeropuerto, frontera o Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF).

Las autoridades recuerdan a la población que en caso de ver a un binomio canino no debe temer, ya que están profesionalmente entrenados, no atacan ni son agresivos, aunque sugieren no acercarse a ellos a acariciarlos para evitar que se distraigan de sus funciones.