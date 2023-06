¿Quién es Charito Ruiz, exesposa de Ernesto D’Alessio?

La expareja se conoció en 2006. (Instagram: @charitodalessio)

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación definitiva después de aproximadamente 16 años de matrimonio a través de un comunicado que difundieron a través de redes sociales. La expareja no compartió cuáles fueron los motivos detrás de su contundente decisión, sin embargo, aseguraron que mantendrán un relación cordial en pro de sus hijos en común: Jorge Antonio, Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo.

“No ha sido una decisión fácil…tenemos 4 hijos a los cuales amamos profundamente y por los cuales seguiremos unidos y luchando para ayudarlos a cumplir sus sueños, pero creemos que es lo mas sabio (...) les pedimos apoyo y empatía en este tiempo difícil. Siempre nos han demostrado cariño y apoyo y hoy lo necesitamos mas que nunca. Seguirán viéndonos juntos porque hay demasiadas cosas que nos unen, familia, amigos y principalmente nuestros cuatro hijos”, escribieron.

Tienen 4 hijos en común. (Instagram: @charitodalessio)

¿Quién es Rosario Ruiz?

Conocida en redes sociales como Charito D’Alessio en honor a la famosa familia de su esposo, es una empresaria originaria de Nuevo León que en los últimos años gano fama en redes sociales con sus publicaciones.

Cuenta con aproximadamente 400 mil seguidores en Instagram y hasta ante de anunciar su separación de Ernesto D’Alessio solía publicar contenido junto a su esposo, además de fotografías con sus cuatro hijos y recetas de comida como promocionales.

Se sabe que ronda por los 48 años de edad y profesa la religión cristiana.

Las secciones de comentarios de ambos se llenaron con opiniones por su ruptura. (Instagram: @charitosalessio)

¿Cómo comenzó la historia de amor de Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz ?

Corría el año 2006 cuando el hijo menor de Lupita D’Alessio visitó un restaurante de Monterrey sin saber que era propiedad de su entonces futuro suegro. Mientras disfrutaba de sus alimentos cruzó miradas con la hija del propietario y casi de inmediato se robó su corazón, sentimiento que confirmó tan sólo un día después, cuando volvió a verla porque fue invitado a desayunar con la familia.

El cantante no perdió la oportunidad de acercarse a Charito para pedirle su número telefónico, desde entonces se mantuvieron en contacto. Para sorpresa de muchos, la pareja decidió formalizar su relación sentimental en tan solo unos meses, pues en mayo de 2007 celebraron su enlace matrimonial en un lujoso hotel de Monterrey frente a aproximadamente 500 invitados.

(Instagram: @charitosalessio)

Para ese entonces, Charito Ruiz ya tenía a su primogénito Jorge Antonio, fruto de una relación anterior. Ernesto D’Alessio no tuvo ningún problema en adoptar al niño como su hijo, incluso, hizo todo lo posible para poder darle su verdadero apellido: Vargas. Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando fueron reconocidos legalmente como padre e hijo.

Después de su luna de miel, la entonces pareja reveló que estaban esperando a su primer hijo en común. Así comenzaron a construir una familia juntos que se mantuvo fuera de escándalos hasta este 2023 debido a su separación.

Esa fue la última publicación romántica en honor a su esposa. (Instagram: @ernestodalessio)

La romántica dedicatoria de Ernesto D’Alessio a Charito Ruiz antes de anunciar su divorcio

Fue a principios de mayo cuando el también político recurrió a su cuenta de Instagram para presumir a sus seguidores su duradero matrimonio con Charito Ruiz, pues estaban por cumplir 16 años juntos.

“Eres en mi vida todo mi tesoro”, escribió D’Alessio en referencia a Almohada. El intérprete agregó un video tipo collage donde recuperó algunos de los mejores momentos que pasó con su esposa y que de cierta manera definieron su relación.

En las imágenes ambos aparecen muy sonrientes disfrutando de su día a día y Ernesto D’Alessio interpretando el icónico tema de José José.

Tras dar a conocer su separación, muchos usuarios de la plataforma dejaron sus impresiones en la sección de comentarios:

“Hace dos meses estaban publicando esto... en 60 días se les acabó el amor??? Por eso las redes sociales son el peor engaño hoy en día”. “Y donde dejaron a Dios? El matrimonio es un pacto ante Dios, no es un juego”. “Deja el show que no hay tarima ya se supo que no valió tú canción”, escribieron.