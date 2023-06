Ropa de paca de tianguis: cómo evitar riesgos a la salud y consejos para comprar

En los mercados sobre ruedas puedes encontrar auténticas piezas de lujo a muy accesibles precios . Crédito: TikTok/totec.x

En los tianguis de la Ciudad de México se puede encontrar de todo: desde la canasta básica hasta la famosa ropa “de paca” que venden por precios super accesibles. Los mexicanos gustan de recorrer estos lugares desde hace cientos de años, pues visitarlos es también una experiencia.

Ropa “de paca” desde un peso, lujosas marcas que vienen desde Estados Unidos , precios que son sumamente baratos en comparación con lo que cuestan en tiendas departamentales; lo que se vende en los tianguis puede ser bastante atractivo para los clientes.

La exclusividad es casi una garantía cuando se compra ropa de esta naturaleza, pues, si se tiene suerte, los clientes pueden encontrar piezas de moda hasta en 10, 20, 30 o 40 pesos mexicanos. Los tianguis son lugares de auténticas gangas ideales para quienes quieren vestir bien sin gastar demasiado.

No obstante, a pesar de que es muy probable que en los tianguis se encuentre calidad y marcas de primer nivel, la ropa “de paca” podría traer peligrosos riesgos para la salud. Sin embargo, hay algunas recomendaciones para evitarlos.

¿Qué riesgos para la salud representa usar ropa de “paca” comprada en los tianguis?

La ropa de “paca” que viene de Estados Unidos o países como Canadá suele guardarse en almacenes luego de que llegan a México. Al ser un comercio no regulado y no supervisado por la Secretaría de Salud, la higiene de dichos lugares puede no ser del todo buena.

Aunque no es seguro, hay probabilidad de que estas prendas sean hogar de animales como chinches, ácaros o piojos; insectos que representan un peligro para la salud de los seres humanos. Del mismo modo, materia fecal de otros animales como las ratas podrían perjudicar nuestro cuerpo.

La Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) menciona que es posible que quien utilice ropa de paca pueda adquirir enfermedades como escabiasis y otras infecciones de la piel que provoque salpullido.

Según un comunicado de la COFEPRIS publicado en el año 2019, la ropa de “paca” también puede ocasionar alergias y molestias varias.

La falta de higiene de la ropa “de paca” puede traer complicaciones de salud para quienes la consuman, por ello, es importante seguir ciertas recomendaciones para evitarlas.

Recomendaciones para evitar riesgos de salud al usar ropa de “paca”

Siempre es ideal confirmar que la ropa que se compre, al menos a simple vista, esté limpia. Del mismo modo, los clientes tendrían que siempre acudir a lugares “confiables” y que sean visiblemente higiénicos.

Es imperativo que, una vez que se compre la ropa en los tianguis, se lave perfectamente con agua y con jabón, a pesar de que se vea y huela a limpio. Esta recomendación aplica también a la ropa que se vende en tiendas departamentales. Siempre es ideal lavar la ropa usando guantes y ponerla al sol para secarla.

Tips para comprar ropa de “paca” en los tianguis

En tu viaje a los tianguis siempre es recomendable ir con ropa cómoda y acorde al clima, pues son lugares grandes cuyo recorrido puede llegar a cansar demasiado. Zapatos cómodos, bloqueador y ropa adecuada.

También, el tiempo y la paciencia es fundamental, pues al ser ropa “de paca”, a veces, las mejores cosas se encuentran escondidas. Los clientes tendrán que desarrollar una habilidad para hallar las mejores piezas de moda entre las capas y capas de ropa que suele haber en los puestos.

Siempre es bueno revisar la ropa con detenimiento, un buen vistazo podría evitarte una mala compra. Checar la calidad, las etiquetas, las costuras y que la prenda no presente algún defecto que no pueda ser detectado a primera vista. Asimismo, es buena idea delimitar un presupuesto para no quedarte sin dinero.

Los tianguis de ropa de “paca”, a pesar de ser un negocio no regulado, tiene gran éxito entre los mexicanos y mexicanas.