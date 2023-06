Poncho de Nigris aseguró que le gustaba a Juan Gabriel: “Me invitaba a su rancho”

Poncho de Nigris aseguró que le gustaba a Juan Gabriel

Poncho de Nigris recordó que en su juventud Juan Gabriel solía buscarlo porque le gustaba, llegó a invitarlo a varios eventos; esto lo confirmó Sergio Mayer, quien compartió que fue testigo de esto.

La mañana de este 16 de junio, los integrantes recordaron su relación con el Divo de Juárez, con quien Mayer y Poncho mantuvieron una muy estrecha amistad. Mientras que el integrante de Garibaldi mencionó que fue gracias a su papá que se hizo cercano al intérprete de Así fue, señaló que entre todos los artistas, tenía cierta preferencia por el regiomontano.

Poncho mencionó que a partir de que estuvo en Solo para Mujeres, el cantante lo invitaba principalmente a sus conciertos para que se subiera en el escenario y bailara para el público, pero en privado le gustaba entablar plática con él.

Juan Gabriel tuvo una buena relación con los integrantes de Solo para Mujeres gracias al contacto con Sergio (Getty Images)

“Me invitaba a sus conciertos, yo le bailaba tantito y me bajaba, pero cuando estaba arribota, cuando estaba en el Auditorio Nacional, ¿te acuerdas que me habló? Esta con este wey y no sé quién más y me dijo ‘tú, ven’”

Según Sergio, cuando Poncho se volvió famoso y lo vio, le “encantó” y comenzó a tener el mismo comportamiento que tenía con su hermano, Helios Mayer, a quien también “consintió” llevándolo a conciertos, palenques y viajaban juntos.

Por su parte, De Nigris aseguró que, de entre todos sus compañeros, Juan Gabriel lo eligió a él.

Poncho conoció a Juan Gabriel a través de Sergio Mayer, quien lo acompañó por un tiempo en Solo para Mujeres (Instagram/@ponchodenigris)

“Sí le gustaba yo a Juan Gabriel, de todos, dijo: ‘A ver, tú, pasa’, y era cada concierto, y en el palenque de Monterrey también me pasa y era nota. Me invitaba y platicaba conmigo y me invitaba a su rancho, fuimos a su rancho una vez”, relató.

Poncho de Nigris reveló si mantuvo intimidad con Irma Serrano

A lo largo de estas semanas, Alfonso ha recordado en varias ocasiones el “romance” que mantuvo con Irma Serrano y, tras la presión de los demás integrantes por saber si tuvo relaciones con La Tigresa, habló abiertamente de cómo fue la época en que vivieron juntos.

A la salida de Poncho de Big Brother, Irma se contactó con él para proponerle ser novios sólo para llamar la atención de la prensa, pues le convenía ambos que los medios estuvieran al pendiente de sus actividades a diario.

Poncho también reveló detalles del cuerpo de Irma, los cuales no le permitieron sentir atracción hacia ella (Instagram/@ponchodenigris)

El regiomontano aceptó porque pensó que aprendería de la vedette; según compartió con sus amigos, sí fue así, pero llegó un momento de la convivencia en el que la actriz sí le dijo que se sentía atraída por él y quería que su relación avanzara.

Poncho aseguró que Irma en una ocasión se desvistió por completo frente a él y le ofreció mantener relaciones, pero él se negó porque no sintió atracción alguna con ella. El influencer también aseguró que nunca la besó ni tocó por lo mismo, aunque sí hubo la oportunidad.

“Por mis hermanos y mis hijos, nunca la cachondeé”

Poncho de Nigris reveló que Irma Serrano no le permitía estar con otras mujeres

Pese a que estos momentos resultaron ser momentos incómodos para él, De Nigris aseguró que está agradecido con La Tigresa por lo que vivió con ella y lo que aprendió durante su “romance”.

Alfonso también confesó que Serrano era una persona muy celosa con él, al punto en que ninguno de sus asistentes o personal de limpieza podía ser mujer; además, si una mujer atractiva se le acercaba, ella se enojaba.

“No dejaba que ninguna mujer se me acercara si era guapa. Tenía a puros gays de sirvientes en su casa y no podía haber una mujer”, recordó en la casa. Inclusive, tenía que ocultar que tenía novia.