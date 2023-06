‘Lady Tepito’: así lucía antes de hacerse viral

Descubre quién es 'Lady Tepito': La mujer detrás del polémico video en la FGJ-CdMx (Captura de pantalla/ C4)

Recientemente, un video de una manifestación frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) se volvió viral en las redes sociales, cuando una mujer se molestó con a los familiares de Lesly Martinez, dando lugar al apodo de ‘Lady Tepito’ debido a su lenguaje poco sutil y ofensivo.

En el video, esta mujer amedrentaba a los manifestantes y les impedía el paso con sus palabras hirientes.

La identidad de ‘Lady Tepito’ ha sido objeto de cuestionamientos por parte del público, que se ha preguntado quién es y cómo era antes de volverse famosa.

En respuesta a estas interrogantes, se ha llevado a cabo una investigación por parte de C4 y el periodista Carlos Jiménez, revelando algunos detalles sobre su pasado.

Las imágenes del pasado de 'Lady Tepito': Revelan su vida antes del escándalo (@c4jimenez)

Según la investigación de C4, ‘Lady Tepito’ en realidad se llama Daniela y anteriormente trabajaba como guardia de seguridad. Sin embargo, fue despedida de su empleo debido a su comportamiento conflictivo.

Además, C4 ha compartido algunas fotografías que muestran a ‘Lady Tepito’ antes de que se hiciera conocida en todo Internet. Estas imágenes habían sido previamente publicadas en la cuenta de Instagram de la susodicha.

“EN IG / EN C4 / AMAGANDO CON TRAER PUTIRRUCAS de TEPITO. Daniela M. Amenazó a familiares de Lesly afuera de @FiscaliaCDMX. Fue guardia, y ahí contaba que era “sobrina del Lupillo de Tepito”, pero que se fue del Barrio por problemas. Así se lucia en redes” fue lo que publico la cuenta @c4jimenez.

En una de las fotos, se puede ver a ‘Lady Tepito’ montada en una motocicleta, vistiendo un pantalón ajustado y una blusa color café, con el cabello suelto y la cabeza inclinada. En otra imagen, se muestra a la mujer tomándose un autorretrato, parada cerca de un espejo y capturando una fotografía de su espalda.

El antes y después de 'Lady Tepito': Impactantes fotos de su transformación (@c4jimenez)

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha negado cualquier afiliación de ‘Lady Tepito’ a su institución.

A través de un breve, pero contundente tuit, la FGJ-CdMx declaró que tras una exhaustiva búsqueda en su sistema de recursos humanos, no se encontraron registros de la persona que aparece en el video difundido durante la protesta.

“Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, no se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la FGJ-CdMx”, señaló la Fiscalía en sus redes sociales.

A pesar de la negación de la Fiscalía, ‘Lady Tepito’ ha generado una gran controversia en las redes sociales y su video se ha compartido ampliamente, generando opiniones encontradas respecto a su actitud en la manifestación y su supuesta afiliación a la institución. El caso continúa siendo objeto de debate y seguimiento por parte del público y los medios de comunicación.

De guardia de seguridad a viral: Así lucía 'Lady Tepito' antes de ser famosa (@c4jimenez)

Lady Tepito vuelve a aparecer en Tiktok

Después de protagonizar un polémico incidente durante una manifestación frente a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Daniela, conocida como Lady Tepito, ha ofrecido disculpas a la familia de Lesly Martínez, la joven cuyo feminicidio ha sido motivo de protestas.

El usuario de TikTok @xav1983.3 difundió un video en el que Lady Tepito explica las razones que la llevaron a comportarse de manera ofensiva, utilizando como fondo musical la canción “Peso Pluma”.

¿Por qué ofendió a los familiares de Lesly Martínez?

“Yo me puse pend... porque empujaron a una persona de la tercera edad. Cómo ver... piden respeto empujando a una persona al lado de mí, eso no sacan (los medios)”, expresó Daniela.

Maryfer Centeno aseguró que Lady Tepito se disculpó por presión social

Además, afirmó que nunca se escondió. “Para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, no, tengo cosas que hacer también”.

En su mensaje, también agradeció el apoyo recibido por algunas personas a través de las redes sociales. “La verdad mi boca no paga renta y la verdad me vale ve...a, y aclaro, muy independiente, agradezco a la banda que me apoya, tanto hombres como mujeres”.

“Todos llevamos una Lady Tepito dentro”, sentenció.

Hasta el momento, el video ha alcanzado 563 mil reproducciones y cuenta con más de 28 mil “likes”.

Lady Tepito ofrece disculpas en TikTok

En otro video publicado en la misma plataforma, Lady Tepito dirigió sus disculpas a los familiares de Lesly Martínez. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre el contenido del video de disculpa, se espera que la joven haya expresado su pesar por sus acciones y las palabras ofensivas que utilizó durante la manifestación.

'Lady Tepito' amedrenta a manifestantes y se disculpa públicamente Redacción: México

El caso de Lady Tepito ha generado un amplio debate en las redes sociales, y su disculpa ha sido recibida con diferentes opiniones por parte de los usuarios. Mientras algunos consideran que sus disculpas son necesarias y valiosas, otros continúan cuestionando su actitud y su comportamiento durante la protesta.

El caso de Lesly Martínez sigue siendo una demanda de justicia que ha captado la atención de la opinión pública, y se espera que las autoridades competentes continúen investigando el feminicidio para esclarecer los hechos y brindar el debido proceso a los involucrados.