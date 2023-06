Hombre se tomó una caguama en el metro de la CDMX y se volvió viral

El video se volvió viral y los internautas reaccionaron

En redes sociales surgió el video de un hombre que, aprovechando el calor que suele encerrarse en los vagones del metro de la Ciudad de México, se tomó una cerveza, saltándose las reglas sobre no ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones del transporte público.

En el video, que ya cuenta con miles de comentarios y reacciones en más de una red social, se puede ver al sujeto, con mucha tranquilidad, tomar la bebida al tiempo que escucha música en sus audífonos. La fecha origen del video es desconocida, pero se sospecha que proviene del día en que la banda argentina, Los Fabulosos Cadillacs, dieron un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino.

Y es que no se trata de una simple cerveza, sino de una en tamaño caguama, una de las presentaciones favoritas de los mexicanos y mexicanas para celebrar los días especiales. El video publicado por la cuenta de TikTok de @metro_viral 2.0 se volvió tremendamente popular, a tal grado que, incluso, algunos programas de televisión enfocadas en el entretenimiento lo comentaron.

El video después fue retomado por un usuario de Twitter, quien lo subió y añadió el texto: “Ta vamos al Zócalo a ver a los Fabuloso Cadillacs con caguama abierta para entrar en ambiente y para calmar la sed de este calor”. Cabe mencionar, que uno de los errores que suele presentar el Sistema Colectivo Metro es la ineficacia del aire acondicionado en los vagones, por lo que una situación como la del video no parece muy descabellada.

Hombre se tomó caguama en pleno metro de la CDMX (TikTok/metro_viral2.0)

Un usuario de Twitter respondió a la publicación diciendo: “Uno ya no puede relajarse después de un día nefasto en el jale (trabajo) sin que lo estén exhibiendo”, a lo que el dueño de la cuenta que subió el video respondió: “Qué envidioso el que lo grabó”.

El video que se viralizó en TikTok tuvo respuestas de parte de los usuarios. La mayoría de estos comentarios fueron en defensa del hombre, argumentando que, debido al calor que azota a la Ciudad de México, refrescarse con una cerveza en las inmediaciones del metro es completamente razonable.

“Para qué lo graban si ni está haciendo nada, no viene insultando, no viene empujando. Viene tranquilo”, “Una chelita para el calor. Pues no estaban jod* y jod*. La Guardia Nacional lo dejó ser”, “Yo lo veo muy relajado escuchando su musiquita”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de TikTok dejaron en el video.

El metro de la CDMX, escenario de situaciones divertidas

Las situaciones divertidas en el metro son bastante comunes. Con la llegada de las redes sociales y los dispositivos inteligentes, todas estas curiosas situaciones han quedado grabadas para la eternidad y han sido publicadas en redes sociales. Desde tomar bebidas alcohólicas en los vagones hasta perritos que se quedan dormidos y provocan ternura entre los internautas.

Hay más de una historia divertida en el metro de la CDMX (Twitter/ @viral_metro)

Recientemente, se abrió el debate en redes sociales pues se viralizó un video de un hombre extranjero que se subió al vagón exclusivo de mujeres y fue “acosado” por las usuarias. Algunos internautas argumentaron que lo que hacían no era positivo y, que igual que pasa con las mujeres, se trataba de acoso; mientras que otros se decantaban por explicar que, de hecho, todo era parte de una broma, y que el joven no se había incomodado en lo absoluto.

El metro de la Ciudad de México es escenario de múltiples sucesos, desde los extraños hasta los divertidos. Incluso, es bien sabido que una de las líneas más profundas es hogar de un cacomixtle, animal emblemático de México, que ha sido buscado por autoridades de la ciudad por varios meses.